Nuova ZTL di Roma, cittadini tornano a protestare sotto il Campidoglio: Gualtieri allenta la presa

Una nuova protesta sotto il Campidoglio è andata in scena stampane, con i manifestanti che hanno ribadito il “NO” alla “Nuova ZTL di Roma”. Il progetto green che rivoluzionerà il piano della mobilità locale, è stato fortemente contestato dalla cittadinanza negli ultimi due mesi, con il Campidoglio – e soprattutto il sindaco Roberto Gualtieri – che lentamente stanno allentando la presa riguardo l’ordinanza della “Nuova Fascia Verde”.

La protesta contro la Nuova ZTL di Roma

Armati di megafono e striscioni, centinaia di cittadini si sono nuovamente presentati sotto il Campidoglio. Tra loro, anche noti volti di Italexit a Roma o che avevano cavalcato l’onda delle proteste contro i vaccini Covid-19 e il Green Pass nei mesi scorsi. Tutti hanno esposto, “nero su bianco”, l’insoddisfazione verso la decisione partorita dal sindaco Gualtieri e l’ala più ambientalista della Maggioranza in Campidoglio. Tanti gli striscioni, che recitavano: “Abbiamo diritto alle nostre macchine”, “No ZTL”, “Per andare a trovare un amico dall’altra parte della città non devo chiedere autorizzazioni o permessi a nessuno, la città è dei cittadini”, “Si vuole fare un favore alle multinazionali del car sharing”.

Il Campidoglio allenta la presa

La “Nuova ZTL di Roma” potrebbe rivelarsi l’atto più impopolare della Giunta di Centrosinistra nella Capitale, in una dinamica che mette a repentaglio i futuri risultati del Partito Democratico – e i suoi alleati – nelle future elezioni sul territorio romano. Con oltre 100 mila firme raccolta contro la “Nuova Fascia Verde”, per ora Roberto Gualtieri prova a fare una tiepida marcia indietro: slittano al 2024 le limitazioni per le diesel Euro 4 e al 2025 quelle per le benzina Euro 3.

L’incontro con il governatore Rocca

L’ordinanza dovrà essere discussa con la Regione Lazio e soprattutto il Ministero dell’Ambiente. Una partita che porterà il Sindaco di Roma a confrontarsi con il blocco di Centrodestra, che vede in prima fila il Governatore regionale Francesco Rocca. L’area politica punta a una cancellazione della norma, che vede un’attivazione nonostante delle gravi carenze sul piano della mobilità pubblica nella Città Eterna.