Riaprono le discoteche a Ostia, la paura dei residenti per i fenomeni di malamovida

Ostia si prepara ad accogliere la riapertura delle discoteche sul mare, che darà il via al ritorno della movida notturna sul territorio. Se già diversi locali hanno annunciato i programmi e le serate per l’Estate 2023, comunicando anche la presenza di noti DJ sul litorale lidense, nei residenti tale notizia non fa riscaldare i cuori. Infatti, come attualmente sta succedendo nel Centro di Roma, tante persone temono i fenomeni legati alla malamovida. Specie, poi, per chi abita nei pressi delle famose discoteche negli stabilimenti balneari lidensi.

Riparte l’Estate di Ostia… e si riaffacciano le polemiche

Dentro il territorio lidense, si sono sempre combattute due tipologie di visioni di questo immenso quartiere balneare. Da una parte quella turistica, che negli stabilimenti balneari e nella movida notturna vorrebbero creare il motore trainante della zona lidense: il rilancio del mare, l’apertura di nuovi locali notturni e un posto accogliente per i turisti, così da far concorrenza ad altre zone della movida estiva romana come Fregene o Maccarese. Dall’altra la visione di una città per famiglie e anziani, dove la musica e il vociare già dalle prime ore della sera (dalle 22.30) non è più tollerato perchè “disturba il sonno” di qualcuno.

L’Estate lidense annuncia i propri programmi

Al momento, i maggiori locali lidensi annunciano i propri programmi per l’Estate 2023. All’appello troviamo lo stabilimento Venezia, che ha rinnovato l’esperienza del “Jardin des visionnaires”. Poi il Tibidabo, la Nuova Pineta con l’Open Bar che porterà in console il DJ Marco Marchetti ogni sabato sera e il Kursaal, oltre poi il vicino Shilling. Tutto questo mentre nuovamente riaffiora la polemica dei residenti, che vorrebbero evitare di vedere alcune scene di pesante malamovida verificatesi lo scorso anno: risse fuori dai locali, violente aggressioni e addirittura arresti, che hanno portato alla chiusura di qualche locale durante la stagione estiva del 2022.