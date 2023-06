Ostia, si cercano 20 bagnini per le spiagge libere: servono subito, stagione a rischio sicurezza

Ostia. La stagione balneare è appena cominciata ma mancano all’appello i bagnini. La carenza si registra soprattutto sulle spiagge libere della cittadina lidense. Per sopperire all’inconveniente è cominciata una spasmodica ricerca di assistenti bagnanti attraverso i social. Dopo che il bando è andato deserto, il Decimo Municipio ha affidato l’incarico a trattativa diretta ad una ditta che si occupa di vigilanza e sicurezza che, a sua volta, si è rivolta ad un gruppo di assistenti bagnanti del litorale nord per cercare e reclutare una ventina di bagnini immediatamente disponibili per lavorare sugli arenili liberi della città.

Ostia, SOS bagnini per l’estate, la provocazione del M5S: “Venite al mare con la maglia rossa”, il flash mob

Il bando flop e la mancanza di bagnini sulle spiagge libere

Dopo il flop del bando per gli assistenti bagnanti, problema che si è avuto anche lo scorso anno, l’affidamento diretto è apparso una soluzione obbligata. Ora, come dicevamo, il Decimo Municipio ha affidato l’incarico ad una ditta che si è a sua volta rivolta ad un gruppo di assistenti bagnanti al fine di assicurare il prezioso servizio di salvataggio anche sulle spiagge libere della cittadina lidense. L’annuncio di lavoro è comparso su una pagina Facebook di Santa Marinella. Oggetto di ricerca una ventina di baywatch per coprire dodici postazioni. A pagare i bagnini sarà l’impresa che anticiperà gli stipendi, considerando che l’amministrazione municipale salderà il servizio con almeno sei mesi di ritardo. I candidati saranno chiamati a coprire turi di lavoro di dieci ore, dalle 9 di mattina alle 7 di sera e in attesa che qualcuno risponda all’annuncio le spiagge libera restano sprovviste del servizio di salvataggio, a rischio e pericolo dei bagnanti.

Roma, la stagione balneare è cominciata ma…le spiagge libere sono piene di rifiuti (FOTO)

Rifiuti sulle spiagge

Ora, la mancanza di bagnini non è, purtroppo, l’unica problematica con cui la stagione balneare deve fare i conti. Come documentato nel corso di altri articoli, non sono poche le spiagge libere del litorale romano che sono invase dai rifiuti. Sacchetti e bottigliette di plastica, polistirolo, cartoni e chi più ne ha più ne metta. Uno spettacolo alla mercé di tutti, cittadini e turisti, e che senz’altro non rappresenta uno dei migliori biglietti da visita per la città.