Ostia, SOS bagnini per l’estate, la provocazione del M5S: “Venite al mare con la maglia rossa”, il flash mob

L’estate è iniziata, ma nelle spiagge libere di Ostia ancora non vi è traccia dei bagnini. Sulle spiagge libere del territorio di Ponente, infatti, nuovamente l’arenile nel tratto tra il Porto di Roma e l’ex stabilimento “Aneme e Core” rimarrà senza salvataggio in mare. Una situazione che si ripeterà, poi, nel tratto di spiaggia libera davanti l’ex colonia Vittorio Emanuele e negli arenili liberi nella zona di Levante e Castel Fusano.

La situazione bagnini: con Falconi non è cambiato nulla

Nelle amministrative che sancirono la vittoria di Mario Falconi alla Presidenza del X Municipio, il Centrosinistra prometteva un cambio di passo sulla gestione degli arenili pubblici. Alla trascuratezza che contraddistinse l’amministrazione Di Pillo e della sindaca Raggi, nessun cambio di marcia è avvenuto con l’avvento di Falconi e soprattutto il sindaco Roberto Gualtieri, che addirittura aveva raccolto tutte le deleghe sul “mare di Roma” per la sua persona (lasciando di fatto fuori il X Municipio in questa importante sfera).

Il Movimento 5 Stelle insorge sulla mancanza di bagnini

Dopo due anni, le parti si sono invertite. Al di là degli errori amministrativi compiuti, il Movimento 5 Stelle ha preparato un preciso report sulle spiagge scoperte dal salvataggio nel territorio lidense. Un lavoro effettuato anche con le testimonianze video, illustrate dalla consigliera Silvia Paoletti.

Il flash mob dei pentastellati a Nuova Ostia

Proprio in merito a ciò, lo stesso M5S organizza un flash mob provocatorio sull’argomento, come spiegano Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti: “Questo fine settimana ci saranno i bagnini sulle spiagge libere di Ostia? Sabato mattina faremo un sopralluogo per accertarci della loro presenza. L’attuale amministrazione aveva promesso bagnini tutti i giorni e per tutta la durata della stagione balneare ma a oggi, con la stagione aperta solo dal 10 maggio, non se ne vede nemmeno l’ombra. Chiunque avesse il piacere di venire a fare una passeggiata, l’appuntamento è il 3 giugno alle h.10:00, presso la spiaggia libera ‘Grigia’ di Ostia, limitrofa al Porto turistico di Roma, Lungomare Duca degli Abruzzi 74. Si raccomanda di indossare una maglia rossa, come un vero bagnino”.