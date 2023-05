X Municipio, siringhe sporche posizionate nel parco per far pungere i bambini: è allarme (VIDEO)

È allarme nel parco giochi di via Carlo Albizzati a Dragona, nel X Municipio. Da alcuni giorni degli sconosciuti posizionano “ad arte” delle siringhe ancora sporche, forse di droga, messe in modo tale che i bambini possano pungersi o comunque farsi male.

A mostrare quanto accade nel “Parco delle Sughere” un giovane che giornalmente va nello spazio verde del quartiere ad allenarsi. “Attenzione – avvisa il ragazzo- questo è il parco che sta a Dragona. Qui stanno gettando le siringhe”. Poi le mostra, inquadrandone prima una tra l’erba, poi un’altra su una panchina, infine una terza infilzata in un albero.

Pericolo per chi frequenta il parco

Il giovane prosegue il suo breve “tour”, mostrando le altre siringhe sparse per il parco e illustrandone la pericolosità. Poi arriva allo scivolo. “La scorsa mattina ce n’era una qui dentro, incastrata in modo da far pungere i bambini”. A fare da contorno a questo, c’è il degrado “abituale”: cestini dei rifiuti stracolmi, mentre a terra ci sono bottiglie di vetro rotte, pericolosissime per i bambini. “I cocci vengono regolarmente rotti e lasciati qui”, commenta il ragazzo. “E poi c’è il solito schifo”, aggiunge mostrando i rifiuti per terra.

“Faccio un appello per mettere in guardia tutti. Bisogna capire chi è che fa queste cose. State attenti”, conclude il giovane. La pericolosità è evidente, per tutti quelli che frequentano il parco e a maggior ragione per bambini. Un gesto deliberato, visto che alcune delle siringhe sono infilzate, mirato a voler “sfregiare” una comunità.