Fascia verde e nuova ZTL a Roma, stasera corteo di protesta: ecco quando e dove

La questione ‘Ztl Fascia verde’ che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ridefinito con un’ulteriore ordinanza di qualche giorno fa, , proprio non convince. I romani sono sul piede di guerra e non intendono accettare passivamente le decisioni del primo cittadino che, con il nuovo atto non ha fatto altro che prorogare i termini delle misure già adottate, fino al 31 ottobre prossimo.

I cittadini tornano in piazza per manifestare contro la Ztl Fascia verde

Un malessere e un’inquietudine, quella dei cittadini di Roma che si concretizza in manifestazioni di protesta, la prossima è prevista proprio stasera, giovedì 6 luglio, a partire dalle 20, fino alle 21.30. Il corteo sfilerà da via Flavio Stilicone/via Ponzio Cominio a piazza San Giovanni Bosco percorrendo viale Marco Fulvio Nobiliore e, al momento, è prevista partecipazione di circa 70 persone.

Dal 1 luglio e fino al 31 ottobre, è stato prorogato il provvedimento con il quale è fatto ‘divieto di circolazione dal lunedì al sabato, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle 00.00 alle 24, nell’area delimitata dal perimetro coincidente con la nuova Ztl Fascia verde di specifici mezzi ritenuti inquinanti. E anche la proroga, probabilmente, non è piaciuta ai cittadini che, sull’argomento ‘Zona a Traffico limitato’, vogliono far sentire la propria voce attraverso manifestazioni di dissenso.

L’ordinanza del sindaco ha prorogato le misure in attesa dell’entrata in vigore della Ztl

Quello che il sindaco Gualtieri ha firmato il 30 giugno è solo di un provvedimento di transizione in attesa che venga attivata a novembre prossimo la Ztl ‘della discordia’. Una Zona a Traffico limitato sulla quale cresce la rabbia dei cittadini che, in varie occasioni hanno fatto sentire la loro voce con iniziative di protesta e raccolte firme, volte a ottenere un dietrofront sul progetto. Meno di un mese fa, in centinaia hanno raggiunto il Campidoglio per manifestare contro il piano green che mira a rivoluzionare la mobilità nella capitale.