ZTL fascia verde a Roma, la nuova ordinanza del Sindaco: ‘Divieti fino al 31 ottobre’. Ecco quali

È di ieri, 30 giugno, l’ordinanza a firma del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con la quale dispone la proroga delle misure adottate nella Ztl fascia verde, fino al 31 ottobre prossimo. Per altri quattro mesi sono in vigore le restrizioni alla circolazione di quelli che sono stati riconosciuti come i veicoli più inquinati. Provvedimento in vigore da oggi, 1 luglio e fino al 31 ottobre, con il quale è fatto ‘divieto di circolazione dal lunedì al sabato, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle 00.00 alle 24, nell’area delimitata dal perimetro coincidente con la nuova Ztl Fascia verde di specifici mezzi ritenuti inquinanti.

Quali sono i veicoli che non possono circolare

Non possono circolare: i veicoli alimentati a benzina e a gasolio Pre-euro 1, Euro 1, Euro 2; i veicoli alimentati a gasolio Euro 3, i ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio e benzina Pre-Euro 1 ed Euro 2. Mezzi che possono circolare in deroga alle disposizioni sono: le auto con contrassegno per invalidi; i mezzi di polizia e sicurezza, emergenza sociale e soccorso, anche stradale; i veicoli per il trasporto collettivo pubblico di linea; i mezzi per la gestione dei rifiuti urbani; i veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V. e i mezzi d’epoca, ma solo in caso di manifestazioni autorizzate.

Il provvedimento firmato ieri, alla scadenza del precedente

Si tratta di un provvedimento che il primo cittadino ha firmato nella tarda serata di ieri, giorno nel quale era fissata la scadenza del precedente provvedimento, ma resta sospesa, perché all’esame della Regione, la proposta alternativa avanzata dal Campidoglio in relazione alla riduzione dei fattori inquinanti che vuole andare incontro alle fasce sociali con difficoltà economiche.

Misure in vista dell’attivazione della Ztl della ‘discordia’

Non resta che vedere quali saranno le reazioni a questa ulteriore misura, in attesa che la Ztl, al centro di grandi polemiche, venga attivata a novembre. Una Zona a traffico limitato che ha provocato dissapori, manifestazioni e solo qualche giorno fa, anche l’intervento il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, il quale aveva tuonato: ‘Così si spennano i cittadini’.