Nuove regole per la Nuova ZTL di Roma: niente blocco per diesel Euro 4 e benzina Euro 3

Come prevedibile, si alleggerisce il pugno duro del sindaco Gualtieri attorno alla Nuova ZTL di Roma. L’onda di contestazioni, sotto il Campidoglio e con decine di migliaia di firme in giro per la Capitale, hanno portato nuove regole in vista dell’avvio della Fascia Verde. Il divieto di transito all’interno della ZTL, infatti, da novembre 2023 varrà solo per le diesel Euro 3 e quelle a benzina fino alle Euro 2.

Cambiano le regole per la Nuova ZTL di Roma

Saranno tanti i cambiamenti valutati per l’ingresso della Nuova Fascia Verde a novembre 2023 nella Capitale. Reintegrate le autovetture a diesel Euro 4 e a benzina Euro 3, che potranno tranquillamente circolare nella zona a traffico limitato. Poi si parla di bonus per circolare nella zona ZTL, con gli ingressi a numero limitato che però dovranno essere spiegati per ottenerli e fruirne. Inoltre il sistema move-in, con un sistema elettronico capace di calcolare i chilometri percorsi dalle singole vetture.

L’azione del Campidoglio verso il cambiamento della Fascia Verde

Al momento, tali nuove regole sarebbero state approvate dal Campidoglio, che ha affrontato proprio una discussione sulla Nuova ZTL di Roma. Un nuovo documento che cerca di essere di compromesso tra gli intransigenti della Fascia Verde al Campidoglio e chi ne contesta l’ordinanza, con lo stesso che domani sarà presentato dal sindaco Roberto Gualtieri a Francesco Rocca, il Governatore della Regione Lazio. Rimane come dal lunedì al sabato non potranno circolare le autovetture diesel Euro 3, oltre quelle a benzina Euro 2. Solo in caso di superamento delle soglie Pm10 e No2, si penserà a manovre più stringenti.

Le manovre più dure della Fascia Verde

Se le soglie di inquinamento cittadino saranno elevate, dalle 7.30 alle 20.30 il transito verrà esteso alle vetture diesel Euro 4, oltre poi alle macchine Euro 3 di primo livello. Nuove modalità che, comunque, andranno ancora a contare la mobilità dinamica capitolina.