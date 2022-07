Bimba di 8 anni abusata dal bagnino mentre era in vacanza con i genitori

Latina. Quel giorno, il 5 ottobre scorso, la polizia di stato di Fondi aveva tratto in arresto un uomo di 32 anni per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata dall’età della stessa vittima: la bambina aveva solamente 8 anni all’epoca dei fatti.

Violenze sessuali: la bambina aveva solamente 8 anni

Un crimine abominevole, considerate le modalità e l’età della piccola, che si sarebbe consumato nel periodo compreso tra il 16 e il 22 giugno 2021 presso una struttura turistica di Fondi.

Pare che in quel periodo la piccola stesse soggiornando con la famiglia nella medesima struttura ricettiva dove il presunto colpevole svolgeva l’attività di bagnino all’interno di una piscina dell’hotel.

La ricostruzione della Procura

L’ipotesi è che il 32enne, dopo aver conquistato la fiducia della sua vittima attraverso l’elargizione di piccoli doni, sarebbe poi riuscito ad attirarla in un magazzino, al cui interno si sarebbe consumato l’orrore.

Come già in principio era stato ipotizzato dalla Procura, gli abusi sessuali erano avvenire su una spiaggia tra Fondi e Terracina.

Condanna a 8 anni di reclusione

Dapprima l’uomo era riuscito a ”carpire la fiducia della piccola e in un secondo momento approfittando della minorata difesa della bambina le aveva promesso anche dei regali tra cui dei braccialetti che avevano convinto la piccina a seguirlo in uno sgabuzzino”. Ora arriva la condanna a 8 anni di reclusione per il bagnino di 34 anni.

Processo con rito abbreviato

Per l’uomo, che lavorava come assistente bagnanti nella piscina della struttura, è stata emessa la sentenza dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese. Il processo si è svolto con il rito abbreviato e l’imputato ha beneficiato della riduzione di un terzo della pena.