Bimba di 10 mesi muore di overdose di eroina, arrestato il padre: è il figlio del famoso scrittore Paul Auster

Una bimba di appena 10 mesi è morta di overdose di eroina e fentanil. È successo negli Stati Uniti, a New York, dove venerdì sera la polizia ha arrestato il figlio del pluripremiato romanziere Paul Auster. L’accusa per Daniel Auster è di omicidio colposo per la morte della sua bambina di 10 mesi, avvenuta a Park Slopei.

Ruby morta a 10 mesi di overdose

Daniel Auster, 44 anni, si stava prendendo cura di sua figlia Ruby nel pomeriggio del 1° novembre quando i paramedici hanno risposto a una chiamata dei servizi di emergenza sanitaria. A chiamare lo stesso Daniel dalla sua casa di Brooklyn. I primi soccorritori hanno trovato la bambina priva di sensi. La piccola è stata portata d’urgenza all’ospedale metodista, dove è stata dichiarata morta. L’autopsia ha concluso che Ruby è morta per un’overdose di fentanil ed eroina. Ieri un portavoce della polizia ha detto di non sapere come Ruby possa aver ingerito le droghe.

L’arresto è avvenuto venerdì e ieri Daniel Auster era in attesa di giudizio presso il tribunale penale di Brooklyn.

I precedenti penali

Nel 1996 Daniel era rimasto coinvolto in un noto caso di omicidio nel mondo della droga. Lo spacciatore Andre “Angel” Melendez, promotore del party di New York “Club Kid Killer”, uccise il suo compagno di stanza. Poi gettò il cadavere nel fiume Hudson. Daniel Auster si dichiarò colpevole di aver rubato 3.000 dollari a Melendez. Per questo reato fu condannato alla libertà vigilata.

Sabato due dei vicini di Daniel hanno raccontato al quotidiano americano “The Post” che dopo la morte di sua figlia, sono passati davanti al condominio in cui viveva e hanno visto oggetti per bambini fuori dalla porta che chiunque poteva prendere. “Tutto – tutti i vestiti per bambini, libri, giocattoli – è stato semplicemente straziante”, ha detto uno dei residenti.

Il padre di Daniel, Paul Auster, ha scritto “The New York Trilogy”, “The Book of Illusions” e “Moon Palace”. La madre di Daniel, la prima moglie di Paul Auster, è la scrittrice Lydia Davis. La coppia ha divorziato nel 1978.