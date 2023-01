Bimba di 8 anni muore per un malore a Capodanno: aveva preso l’influenza

Capodanno tragico nel comune di Vasto. Qui, una bambina di nome Pamela ha avuto un arresto cardiocircolatorio ed è morta tra le braccia dei genitori. La bambina si sarebbe sentita male questa mattina all’alba, con la famiglia che subito ha allarmato i soccorsi. Arrivati i soccorritori del 118, non sono servite a nulla le manovre di rianimazione. La piccola Pamela, infatti, è deceduta durante il trasporto in elicottero verso l’ospedale.

La bambina morta a Vasto per un malore

Sarà da comprendere le dinamiche che hanno portato alla morte della piccola Pamela. Condizioni che sarà possibile valutare solo attraverso l’autopsia, che si svolgerà nelle prossime ore nella provincia di Chieti. C’è infatti un forte mistero sul malore che ha colto questa bambina nelle prime ore di questa mattina. La giovane bimba, infatti, verso le ore 7.30 del mattino aveva manifestato un brutto malore, mostrando i sintomi di un arresto cardiocircolatorio.

Una situazione che sconvolto da subito i genitori, che immediatamente hanno avvertito i soccorsi del 118. Arrivati i soccorritori sul posto, accompagnati da una volante dei Carabinieri, il quadro della minore è stato da subito critico, nonostante l’ausilio dell’ambulanza. I paramedici, infatti, hanno dovuto chiedere il supporto dell’elisoccorso, per trasferirla all’ospedale San Pio di Pietralcina. Anche a bordo dell’elicottero, i soccorritori hanno provato tutte le manovre di rianimazione per tenere in vita la giovane, senza però riuscire a farla sopravvivere al malore.

Raggiunto l’ospedale di Vasto, la giovane è spirata nonostante l’azione dei medici. A quanto si è appreso in ambienti sanitari la bimba nei giorni scorsi aveva avuto l’influenza. Sarà la magistratura a eventualmente far svolgere ulteriori accertamenti. Su Facebook l’annuncio dell’agenzia funebre di Vasto con la data del funerale è stato seguito da decine di commenti commossi di chi conosceva la piccola e la sua famiglia. Sconvolti mamma Grazia, il papà Giuseppe e il fratello Cesare. I funerali si svolgeranno lunedì 2 gennaio nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto.