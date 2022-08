Bimba di un anno è gravissima dopo un malore: il volo salvavita dalla Calabria a Ciampino

Una missione urgente e delicata, quella conclusasi questa notte grazie alla collaborazione dell’Aeronautica Militare: un trasporto sanitario d’urgenza per una bimba di appena un anno, in gravi condizioni, dalla Calabria a Ciampino, effettuato con un velivolo C130J in dotazione all’arma. La piccola paziente aveva urgente bisogno di essere trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Un volo d’urgenza per la piccola di un anno

Nel dettaglio, l’impiego di un un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa è risultato di fondamentale efficacia, in quanto idoneo ad imbarcare l’ambulanza all’interno della quale ha viaggiato la piccola paziente, costantemente monitorata durante la respirazione assistita, affiancata dal team sanitario e un genitore.

Leggi anche: Da Milano al Lazio a 300 km/h: un rene viaggia d’urgenza con la Lamborghini della Polizia

Le operazioni nel dettaglio e il trasporto

Dopo tutte le necessarie procedure per l’imbarco, il velivolo è decollato rapidamente nella tarda serata di ieri, venerdì 19 agosto, dall’aeroporto di Pisa con destinazione Lamezia Terme, dove si trovava la paziente, già a bordo dell’autoambulanza. Da qui, poi, è stata immediatamente imbarcata sul velivolo per il trasporto d’urgenza verso la Capitale.

Nelle mani dei medici al Bambino Gesù

Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Ciampino, la piccola è stata trasferita, in ambulanza, in ospedale per ricevere le cure necessarie al suo caso. Un volo salva-vita richiesto d’urgenza dalla Prefettura di Cosenza e che ha trovato la rapida risposta della 46ª Brigata Aerea di Pisa, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Ora saranno i medici a doversi prendere cura della piccola paziente, affidata alle loro cure.