Bimbo di 10 anni precipita dal terzo piano di un B&B a Roma: è grave

Tragedia durante la vacanza a Roma per una famiglia americana. Nella notte di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024, il loro bambino di 10 anni è precipitato dalla finestra in una dinamica ancora in corso d’indagine. La famiglia americana composta da quattro persone, ovvero i genitori e i due figli, al momento del tragico evento si trovava in B&B nella zona di corso Vittorio Emanuele II, nel Centro Storico.

Bimbo precipita dalla finestra del B&B di Roma: la presunta vicenda

L’episodio è avvenuto nel B&B di via Giovanni Giraud dove la famiglia pernottava da diversi giorni, per una vacanza di piacere fatta proprio nella Capitale. Intorno alle 4.30 del mattino, i genitori vengono svegliati da un tonfo proveniente dalla strada. Affacciatisi fuori dalla finestra, hanno fatto l’amara scoperta come il loro figlio era privo di sensi disteso a terra, intuendo come possa essere volato giù dalla finestra della sua camera.

Bimbo precipita dalla finestra a Roma: l’intervento dei Carabinieri

I genitori sono subito scesi in strada, ancora vestiti col pigiama e urlando dal dolore. Grida udite da una pattuglia dei Carabinieri, che era proprio di servizio nel Centro Storico di Roma per i controlli della zona. Subito hanno attivato i soccorsi per i bambino precipitato dal balcone, iniziando anche a indagare su una vicenda che al momento sembra nascondere molti interrogativi.

Bimbo precipita dalla finestra a Roma: la versione dei genitori

Durante i rilevamenti presso il B&B nel Centro Storico, i Carabinieri hanno voluto ascoltare la versione dei genitori. Secondo la madre e il padre del piccolo, loro figlio si trovava a dormire nella propria camera nell’ora della tragedia. Si trovava nella stanza col proprio fratello più grande, di 13 anni. Al momento dell’incidente, la finestra di quella camera era aperta, facendo intuire come il ragazzino sia caduto giù da lì.

Bimbo precipita dalla finestra a Roma: le condizioni del piccolo

Arrivati sul posto intorno alle 4.30 del mattino, i paramedici hanno da subito evidenziato le condizioni critiche del bambino, trovato in terra privo di sensi. Il minore è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Bambino Gesù, con i medici che mantengono la prognosi riservata.