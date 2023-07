Bimbo di 13 anni investito a Roma, il quartiere si mobilita per aiutare la famiglia

Dopo il bruttissimo incidente occorso nel quartiere Cinecittà di Roma, persone della società civile si stanno mobilitando per aiutare Samuel e la sua famiglia. Come sappiamo, il bambino è stato investito da un’automobile il 19 giugno, riportando gravissimi danni al viso e soprattutto la testa. Una condizione che, nonostante gli interventi di neurochirurgia, hanno costretto il piccolo a un complesso risveglio dal coma in cui era caduto.

La raccolta di fondi per il bambino investito a Roma Est

Chi vuole aiutare il bambino, racconta in merito all’iniziativa: “Abbiamo pensato di fare questa raccolta per poter essere vicini in qualche modo alla famiglia di Samuel, è entrato nel cuore di tutti anche di persone che non lo conoscono e poter dare un aiuto economico in questo momento così difficile ci sembra un modo per essere vicini”.

L’impegno di Valentina Romildo per Samuel

A parlare è Valentina Romildo, che ha organizzato la raccolta fondi su GoFundMe per Samuel, un bambino di 13 anni che il 19 giugno è stato investito sotto casa, nei pressi di Cinecittà, riportando gravi lesioni al viso e alla testa. La solidarietà intorno a Samuel è tanta e al momento sono stati donati oltre 6 mila euro. A testimoniare vicinanza e affetto anche la squadra di calcio Giardinetti, in cui gioca Samuel.

Le condizioni di salute di Samuel

“In coma farmacologico per 13 giorni durante i quali ha subito un importante intervento e ha avuto grosse difficoltà a risvegliarsi a causa del trauma cerebrale – spiega Valentina – ora si trova all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro dove seguirà un lungo percorso di riabilitazione che ci auguriamo tutti possa portare a grandi risultati. Samuel ci ha dimostrato di essere un grande guerriero e noi facciamo tutti il tifo per lui con la speranza di vederlo presto tornare in campo a combattere con la sua squadra”.

Dove poter donare un aiuto a Samuel

Per chi volesse contribuire, la campagna è raggiungibile al link: https://gf.me/v/c/4srp/forza-samu