Bimbo di 4 anni in fin di vita per un batterio, la mamma: ‘Si è infettato in ospedale, aiutateci’

Era andato in ospedale, al San Marco di Catania, per quello che sembrava essere un disturbo intestinale come tanti. E invece, in poco tempo la situazione è precipitata e il piccolo Domenico, di appena 4 anni, è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Catania, poi all’ospedale pediatrico di Taormina. Dove ora, purtroppo, è ricoverato in condizioni gravissime. Il bimbo è in fin di vita e la mamma è convinta che si sia trattato di un caso di malasanità.

Domenico in fin di vita in ospedale per un batterio

La mamma del piccolo, Ambra C., ha denunciato tutto all’Ansa e ha raccontato di volere giustizia. Lei è convinta che il piccolo Domenico sia rimasto ‘coinvolto’ in un caso di malasanità (per ora presunto). Lui che era in ospedale per un disturbo intestinale e che, invece, avrebbe contratto proprio nel nosocomio un batterio, l’enterococco, che ha colpito tutti gli organi. Dal cuore ai reni.

“Mio figlio – ha spiegato la donna – ha avuto tre arresti cardiaci – I medici sono riusciti a far riprendere tutti gli organi compromessi, ma una Tac ha evidenziato un edema cerebrale e i sanitari hanno deciso di fare un esame accurato per capire se è ancora presente una attività. Ma io non lo abbondonerò mai, fino a quando batterà il suo cuoricino non farò staccare la macchina che lo tiene in vita”. Queste le parole disperate della mamma, che è alla ricerca della verità.

Il racconto della mamma

Stando al suo racconto, il piccolo Domenico stava bene quando è stato ricoverato. Quindi, è convinta che sia successo qualcosa in ospedale, al San Marco di Catania, che al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla vicenda. Sui social circolano gli appelli della donna, i messaggi da ogni parte d’Italia perché l’intero Paese si sta stringendo attorno a una mamma. E a un piccolo di appena 4 anni che lotta in un letto di ospedale. Con la speranza di tutti che Domenico ce la faccia a combattere e a vincere questa battaglia.