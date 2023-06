Bimbo di 5 anni morto a Roma: come stanno la mamma e la sorellina dopo l’incidente

Roma. Subito dopo il gravissimo incidente stradale e l’impatto devastante con la Lamborghini Urus guidata dal gruppo di youtuber The Borderline che si è schiantata contro la loro Smart ForFour su via di Macchia Saponara, nei pressi di Casal Palocco, la mamma e la sorellina sono state immediatamente trasportate d’urgenza nell’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Dramma a Roma: come stanno la mamma e la sorellina del bimbo di 5 anni morto nell’incidente

Una tragedia difficile anche solo da raccontare, da mettere per iscritto. Il fatto, ricordiamo, è successo nella mattinata di mercoledì scorso, 14 giugno 2023, intorno alle 15.45. Un impatto devastante, dopo il quale la ventinovenne al volante della Smart e la sua bimba di 4 anni erano in gravi condizioni e sono state, pertanto, trasportate d’urgenza al pronto soccorso. Entrambe, come riportato anche da Fanpage.it, erano in codice rosso. Dopo il ricovero in ospedale e le cure mediche, ora, a quanto pare, non sarebbero più in pericolo di vita. Con loro, però, a bordo della vettura, c’era anche l’altro figlio della donna, di appena 5 anni. Le sue condizioni, sin da subito, sono apparse gravissime: il piccolo si trovava in arresto cardiocircolatorio, gli operatori del soccorso sanitario hanno iniziato immediatamente le manovre per poterlo rianimare, per poi correre rapidamente in direzione dell’Ospedale Grassi di Ostia. Nonostante, tutto, però, non c’è stato niente da fare: dopo l’arrivo al presidio ospedaliero, il piccolo è morto. Un dramma che ancora continua a scuotere le pagine di cronaca. Un vuoto che difficilmente verrà colmato. Intanto, le indagini dei carabinieri continuano senza sosta come vi abbiamo raccontato in un altro articolo di questa mattina.

Le condizioni di salute della donna e della piccola dopo il trasporto in ospedale

Per quanto riguarda le condizioni di salute della mamma e la sorellina del bimbo deceduto, queste, come detto, sono tate soccorse e affidate alle cure dai medici dell’ospedale. La donna, come dichiarano diverse testimonianze, era ancora cosciente dopo l’impatto e avrebbe cercato di rassicurare i passanti sulle proprie condizioni. Voleva solamente salvare i propri figli. La piccola, poi, anche lei in ospedale in codice rosso, di un anno più piccola del fratellino, ha riportato lesioni abbastanza gravi. Ora, è stata trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, ora è in buone condizioni generali.