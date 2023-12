Bimbo di 8 anni resta solo su bus a Roma: intervento rapido dei Carabinieri

Bimbo rimane da solo sul bus in giro per Roma: il piccolo turista americano ritrovato nella zona della Laurentina.

Momenti di paura su un bus di Roma, quando un bambino si è perso all’interno di un mezzo ATAC nel quartiere di Laurentina. Il bimbo, secondo la testimonianza dei genitori, stava viaggiando sulla linea “30”, quando non ha seguito per distrazione i fermata a una fermata dove erano scesi. Ad aggravare la vicenda, era come il bimbo non conoscesse la lingua italiana, in quanto era un turista statunitense venuto in vacanza nella Capitale.

Paura per un bimbo solo sull’autobus a Roma

L’episodio si sarebbe verificato nel quadrante di Roma Sud intorno alle ore 9, quando la mamma del piccolo ha dovuto chiamare il 112 per la spiacevole e pericolosa situazione che si era creata. La donna, infatti, si è accorta scesa alla fermata del “30” come uno dei suoi sette figli era rimasto all’interno dell’autobus. Subito sono intervenuti i Carabinieri sul posto, che immediatamente si sono attivati per aiutare la famiglia americana.

Il ritrovamento del bambino nella zona della Laurentina

Il bambino sull’autobus, un piccolo americano di 8 anni, è stato prontamente ritrovato dai Carabinieri nel giro di pochi minuti. Subito è stato riportato ai propri familiari, che hanno potuto riabbracciare il piccolo sano e salvo. I Carabinieri, durante le operazioni per rintracciare il minore, hanno tranquillizzato anche la mamma dicendogli come “tutto si sarebbe risolto per il meglio.

L’aiuto dell’Atac per ritrovare il piccolo bimbo

Oltre allo sforzo dei familiari e dei Carabinieri, cruciale è stato anche l’aiuto dell’ATAC. Infatti i Carabinieri, per rintracciare il bimbo, si sono appellati all’azienda del trasporto pubblico, per andare a prendere il minore alla prima fermata disponibile nel quadrante della Laurentina. Una volta ritrovato il piccolo, i Carabinieri hanno però fatto una piccola “tirata d’orecchie” ai genitori, invitandoli a fare maggiore attenzione nei loro spostamenti durante gli spostamenti nella loro piccola vacanza all’interno della Capita per evitare ulteriori problemi.