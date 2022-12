Bimbo di 8 anni ucciso da un’auto mentre gioca a pallone la sera di Natale: la tragedia a Foggia

Stava giocando a pallone in strada quando è stato travolto e ucciso da un’auto. Un dramma quello che si è consumato nella sera di Natale a Borgo Segezia nella periferia di Foggia. A essere stato investito un bambino di 8 anni di origine albanese che si trovava sul ciglio della strada statale 90 quando è stato travolto da una macchina alla cui guida si trovava una donna.

La corsa per cercare di salvare la vita al bambino

La macchina dei soccorsi di è attivata immediatamente. In breve i sanitari del 118 sono accorsi su posto per soccorrere il bambino trasportato d’urgenza all’ospedale di Foggia. Purtroppo, però tutti i tentativi di tenere in vita il piccolo sono risultati vani, il bambino non ce l’ha fatta, è morto poco dopo l’arrivo nel presidio ospedaliero.

Una tragedia nella quale sembra che sia stata ‘complice’ la mancanza di illuminazione sul tratto di strada nel quale il ragazzino stava giocando, la strada statale 90, tra Foggia e Bovino, in località Borgo Segezia. Si tratta di una zona di campagna senza luci, dove si trovano masserie e poderi. Ed è proprio nei pressi di un podere che si è consumata la disgrazia.

Un fatto terribile che ha lasciato sotto choc l’intera comunità e sulla cui dinamica sta indagando la Polizia per cercare di stabilire se poteva essere evitato, se sussistono responsabilità di qualche tipo. Un accertamento dovuto che non potrà mai placare il dolore dei genitori del piccolo morto nella giornata di Natale.