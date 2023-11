Bimbo ustionato dopo aver bevuto un integratore: Ministero Salute ritira dal mercato i lotti di Alka Water

Un grave incidente ha portato al ritiro immediato dell’integratore Alka Water dal commercio, in seguito al ricovero di un bimbo di 6 anni in Campania. Il piccolo è stato portato d’urgenza in ospedale con ustioni alla gola e allo stomaco dopo aver consumato il prodotto. L’allerta è scattata dopo che il Centro antiveleni di Pavia ha analizzato il caso, rivelando che l’integratore conteneva un elevato contenuto di idrossido di potassio, causando un effetto caustico. Secondo la Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute, l’ingestione di soli 5 gocce, definite come dose consigliata, ha causato gravi danni alla salute del bambino.

Il bimbo ustionato dopo aver bevuto un integratore

Il Ministero della Salute, insieme all’Asl di Brindisi e ai Nas dei carabinieri di Taranto, ha immediatamente bloccato il commercio del prodotto e ha emesso un richiamo in tutta Italia delle confezioni in circolazione. La produzione di Alka Water è stata fermata, e la società Vivere Alcalino è sotto stretta osservazione. Il caso solleva diverse preoccupazioni riguardo alle informazioni fornite sull’etichetta del prodotto. Sebbene sia chiaramente indicato di diluire il prodotto prima dell’uso, la presentazione di un pittogramma di pericolo è stata considerata necessaria dal Ministero della Salute. Inoltre, la legislazione in vigore per gli integratori alimentari prevede che essi siano assunti in piccole quantità unitarie, a differenza di Alka Water che richiede obbligatoriamente la diluizione.

Il Ministero della Salute impone il ritiro dal commercio dell’integratore Alka Water

Il Ministero ha sottolineato che è essenziale che i produttori forniscono informazioni chiare e complete sulla corretta assunzione dei loro prodotti, specialmente quando si tratta di sostanze potenzialmente pericolose come l’idrossido di potassio. Questo incidente pone l’attenzione su una maggiore necessità di regolamentazione e monitoraggio nella produzione e commercializzazione degli integratori alimentari, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini.

Il ritiro del prodotto dagli scaffali commerciali

Il ritiro di Alka Water dal commercio è un provvedimento necessario per tutelare la salute dei consumatori. Il caso solleva importanti questioni sulla sicurezza degli integratori alimentari, che necessitano di una maggiore regolamentazione e di un monitoraggio più stringente.