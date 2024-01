Proseguono le verifiche da parte dei carabinieri a Roma per il controllo del territorio. Questa volta l’attenzione dei militari si è concentrata sulle regolarità igienico-sanitarie dei minimarket. Sono state riscontrate numerose carenze. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo.

I carabinieri di Frascati hanno eseguito verifiche presso diverse attività commerciali, sanzionando i titolari di quattro negozi a Roma e dintorni.

Le sanzioni ai minimarket di Roma e provincia

In particolare, sono stati multati: un minimarket in via di Rocca Cencia, a Roma, per un totale di 1.000 euro, per riscontrate carenze igieniche e presenza diffusa di blatte, con sospensione attività fino alla regolarizzazione degli illeciti contestati. E ancora: un negozio di vicinato in via Sant’Ilario dello Ionio, per un totale di 5.000 euro, per l’assenza del piano di controllo e carenze igienico sanitarie, con divieto di somministrazione di alimenti e bevande in locale seminterrato.

Ma non è finita qui: i carabinieri hanno anche multato il titolare di un minimarket in piazza Serrule, per un totale di 1.000 euro, per carenze di requisiti di igiene e sicurezza degli alimenti e il titolare di un bar in via di Rocca Cencia, per un totale di 1.000 euro, carenze strutturali nel bagno.

Il precedente. Vendeva l’alcol ai minori in mezzo alle blatte: il bar “da incubo” a Centocelle

In un servizio contro la malamovida la polizia ha multato due esercizi commerciali per un totale di 7.500 euro. Nel corso dei controlli, infatti, è stato accertato che in uno l’esercente vendeva alcol a minori di 16 anni e la presenza di blatte per cui è stata richiesta la sospensione dell’attività; nell’altro sono state riscontrate una serie di violazioni tra cui: la mancata esposizione della Scia e del cartello di divieto di fumo, assenza della tabella prezzi e dei contenitori per la raccolta differenziata.