Blitz anti-illeciti a Sezze: denunce e sanzioni colpiscono attività commerciali

Blitz dei Carabinieri nel Comune di Sezze: sanzionate diverse attività commerciali per gravissime irregolarità.

Nella giornata di ieri, la città di Sezze è stata teatro di un’imponente operazione di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e alla repressione delle attività illecite. L’azione congiunta dei Carabinieri della locale Stazione e del personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina ha portato alla luce diverse violazioni, con sanzioni e deferimenti a seguito.

I controlli nelle attività commerciali di Sezze per sanzionare gravi irregolarità

Le attività commerciali sono state al centro dell’attenzione, con quattro esercizi sottoposti a scrupolosi controlli. Uno di essi è stato sanzionato, mentre il titolare di origini indiane, residente a Sabaudia (LT), è stato deferito per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, un elemento essenziale per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

Salate sanzioni anti-illeciti nei negozi di Sezze: chi è stato toccato dai controlli?

La sanzione amministrativa inflitta al titolare è stata di 2.500 euro, con la contestuale sospensione dell’attività. Le autorità competenti stanno intensificando gli sforzi per assicurare che gli esercizi commerciali rispettino rigorosamente le norme di sicurezza e le disposizioni vigenti, a tutela dei lavoratori e della collettività. Oltre alle attività commerciali, sono stati controllati attentamente 21 soggetti e 12 veicoli in relazione alla circolazione stradale. Questo approccio olistico mira a garantire la sicurezza su più fronti, contribuendo alla prevenzione di reati e al mantenimento dell’ordine pubblico.

Attività illecite nei negozi di Sezze: l’azione messa in piedi dai Carabinieri

Le autorità invitano la cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando eventuali comportamenti sospetti o attività illecite. L’impegno delle forze dell’ordine e degli ispettori del lavoro è costante per preservare la sicurezza e il benessere della comunità locale. L’operazione straordinaria a Sezze rappresenta un passo significativo nella lotta contro le attività illecite e sottolinea l’importanza della collaborazione tra diverse forze dell’ordine ed enti di controllo per assicurare un ambiente sicuro e regolamentato per tutti i cittadini.