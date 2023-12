Blitz antidroga in provincia di Latina: giovane denunciato per spaccio, sequestrati dosi di hashish a Norma

Blitz antidroga dei Carabinieri sul territorio della provincia di Latina: fermato un pusher a Norma con diverse dosi di hashish.

Nella serata di ieri, 22 dicembre, i Carabinieri della locale Stazione hanno portato a termine un’operazione antidroga che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un giovane cittadino classe 2002, residente a Norma, in provincia di Latina. L’uomo è stato deferito per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sequestro di droga a Norma in provincia di Latina

L’azione delle forze dell’ordine è scaturita da un controllo della circolazione stradale, durante il quale è emerso che il giovane era in possesso di uno spinello. Il sospetto è cresciuto ulteriormente quando la successiva perquisizione personale e veicolare ha portato al rinvenimento di ulteriori gr 16,5 di hashish, un bilancino e oggetti utilizzati per il confezionamento delle sostanze.

La perquisizione nella casa del giovane a Norma

Le indagini hanno poi condotto i Carabinieri al domicilio del giovane, dove la perquisizione ha rivelato ulteriori dettagli sulla presunta attività di spaccio. Le autorità hanno sequestrato ulteriori quantità di sostanze stupefacenti, confermando i sospetti iniziali. Il giovane è stato deferito in stato di libertà, e ora dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di fronte alle autorità competenti. Si tratta di un ulteriore passo delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico illecito di droga, mirato a preservare la sicurezza e la legalità nel territorio di Norma.

Continua il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Latina

Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza del costante impegno delle forze dell’ordine nella tutela della comunità e nell’individuazione e perseguimento di attività illecite. In questo contesto, la collaborazione della cittadinanza è fondamentale per segnalare situazioni sospette e contribuire alla creazione di un ambiente sicuro per tutti. La vicenda conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti del fenomeno dello spaccio di droga e sottolinea l’importanza delle azioni preventive e repressive per contrastare questo fenomeno diffuso.