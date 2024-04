Blitz dei Carabinieri tra Fiumicino e Roma: due persone arrestate per droga

Operazione anti-droga dei Carabinieri tra Fiumicino, Fregene e l’XI Municipio di Roma: arrestati due pusher a Ponte Galeria.

I Carabinieri di Ostia hanno messo in piedi un’operazione di controllo tra il territorio di Fiumicino e l’area sud dell’XI Municipio di Roma Capitale. All’interno di questi controlli, i militari hanno messo in piedi un’azione di contrasto alle piazze di spaccio presenti tra il Comune balneare della Provincia di Roma e la zona di Ponte Galeria. L’azione degli uomini dell’Arma ha portato all’arresto di due spacciatori.

Blitz dei Carabinieri tra Fiumicino e Roma: l’operazione anti-droga

I Carabinieri si sono mobilitati sulle aree del Litorale Romano per il primo weekend della stagione estiva, con numerosi turisti che si sono recati nelle località di Fiumicino e Fregene per passare la giornata di sabato o domenica. Proprio in questo contesto prettamente turistico, i militari sono intervenuti per garantire un senso di forte sicurezza ai cittadini locali, le attività ricettive e soprattutto i turisti venuti sul luogo.

Il contrasto allo spaccio di droga tra Fiumicino e Roma

Il primo arresto è avvenuto sulla linea ferroviaria regionale che collega il Comune di Fiumicino alla Stazione Termini di Roma. I militari sono intervenuti all’interno della stazione di Ponte Galeria, dove un uomo portava avanti la propria attività di spaccio sulle aree della banchina e fuori dal perimetro della struttura ferroviaria. Al momento del riconoscimento, l’uomo è stato trovato con addosso numerose dosi di sostanza stupefacente: si era specializzato nella vendita di cocaina e hashish. Durante i controlli presso la sua abitazione, nuove quantità di hashish sono state rinvenute nei suoi locali.

Sempre nella stessa stazione, le manette sono arrivate anche per un uomo di quarantadue anni. Non è chiaro se fosse in affari con l’altro soggetto arrestato, risultato essere un ragazzo maggiorenne. Anche questo soggetto aveva diverse sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina, crack e marijuana. Addosso teneva anche una cospicua somma di denaro, probabilmente proveniente dall’attività di spaccio nella zona di Ponte Galeria.