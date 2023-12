Blitz natalizio della Guardia di Finanza: sequestrati 600 articoli pirotecnici illegali a Latina

La Guardia di Finanza sequestra oltre 300 kg di fuochi pirotecnici illegali con un blitz effettuato nella zona di Latina.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la Guardia di Finanza di Latina ha intensificato i suoi sforzi per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. L’obiettivo principale è prevenire incidenti e danni a beni pubblici e privati derivanti dalla detenzione e dalla vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi su scala provinciale.

La Guardia di Finanza sequestra materiale pirotecnico illegale a Latina

Nell’ambito di questa iniziativa, i finanzieri del Gruppo di Latina hanno condotto un’operazione di contrasto, individuando e sequestrando una notevole quantità di prodotti pirotecnici non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. Questi articoli erano pubblicizzati e offerti in vendita su piattaforme social senza le necessarie autorizzazioni, a prezzi particolarmente competitivi.

Messi sotto sequestro almeno 315 kg di fuochi d’artificio a Latina

In dettaglio, le Fiamme Gialle pontine hanno messo sotto sequestro oltre 315 kg di articoli pirotecnici, per un totale di 613 pezzi, principalmente manufatti artigianali privi di etichettatura. Tra i prodotti confiscati figurano bombe carta sotto forma di “cipolle” e “candelotti”, nonché colpi di batterie di lanci con apertura aerea. Questi articoli erano conservati senza le più elementari regole di sicurezza, pronti per essere immessi illegalmente sul mercato, dietro un capannone industriale utilizzato per la riparazione pneumatici, in cui erano presenti numerose carcasse.

Fermato un uomo dalla Guardia di Finanza

L’intervento dei finanzieri ha portato all’identificazione e alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria di un individuo di trent’anni, originario della Campania, per la violazione degli articoli 47 TULPS, 678 (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti) e 679 (omessa denuncia di materie esplodenti) del Codice Penale. Ulteriori indagini sono in corso per ricostruire i flussi di denaro coinvolti, verificare la posizione fiscale dei responsabili e individuare la filiera di approvvigionamento.

Azione per contrastare i botti illegali a Latina

Questa operazione evidenzia l’impegno costante della Guardia di Finanza nella tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, nonché nella prevenzione e repressione degli illeciti legati alla contraffazione. Si tratta di un settore delicato in cui l’attenzione delle Fiamme Gialle è sempre elevata, con l’obiettivo di proteggere la collettività e i consumatori finali da prodotti potenzialmente pericolosi, spesso acquistati in buona fede a prezzi allettanti rispetto ai beni regolari.