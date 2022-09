Blitz nell’abitazione occupata dai rom: trovati 3 cani denutriti e cosparsi di larve e un cucciolo morto (FOTO)

Uno scenario impressionante. Gli occhi degli animali rimasti vivi che implorano pietà. E chiedono di essere salvati. Infestati dalle larve delle mosche, denutriti, senza neanche la forza di alzarsi.

L’orribile scena si è presentata agli occhi dei volontari del Nucleo Operativo Guardie Zoofile Anzio “Le Aquile”. Grazie a una segnalazione di maltrattamento e abbandono di cani, le Guardie Zoofile del Comandante Pietro Marchionne, dirette dal Presidente Sara Mastrantoni sono intervenute al Casello 45, a Nettuno.

L’intervento sul posto

Arrivate sul posto, le Guardie Zoofile hanno dovuto richiedere l’intervento immediato della Polizia Locale di Nettuno, vista l’estrema urgenza e il pericolo imminente alla vita di un cucciolo devastato da mosche e parassiti.

Sono stati chiamati anche i vigili del fuoco, che hanno consentito l’ingresso nella proprietà, dove si trovavano alcuni rom di nazionalità romena, che avevano occupato abusivamente l’appartamento.

Nel frattempo è stato attivato il servizio Medico Veterinario della Asl di RM 6. Il medico è giunto sul posto insieme a una Volante della Polizia di Stato del commissario di Anzio-Nettuno. Agenti e Guardie Zoofile sono quindi potuti, insieme al medico, entrare all’interno della proprietà.

Arrestato il proprietario dei cani, abitazione occupata dai rom

Quello che hanno potuto vedere era indescrivibile. Tre cani, due adulti e un cucciolo, in stato di totale abbandono, denutriti e cosparsi di larve di mosche. Un quarto cane, anche questo un cucciolo, era invece purtroppo morto.

Il proprietario dei cani, protagonista di fatti di cronaca giudiziaria che al momento non sono stati resi noti, era stato arrestato dalla polizia e portato in carcere. La sua abitazione era stata occupata da rom, ma i cani sono stati lasciati incustoditi, senza acqua né cibo. Tre di loro sono riusciti a sopravvivere solo grazie ad alcuni vicini che hanno dato loro del cibo, ma il quarto, evidentemente più debole, non ce l’ha fatta ed è morto di stenti.

L’importanza delle segnalazioni

Va sottolineata, come spiega la Presidente Sara Mastrantoni, l’importanza delle segnalazioni. “Ringraziamo tutti i cittadini che ogni giorno segnalano maltrattamenti e casi di abbandono o malgoverno. E ringraziamo la Polizia di Stato del Commissariato di Anzio per la tempestività dell’intervento, la Polizia Locale di Nettuno per la collaborazione e per aver attivato con rapidità il Servizio Medico Veterinario Asl RM 6. Il cucciolo rimasto vivo è stato trasportato con urgenza dall’Animali Service al canile Sanitario per essere sottoposto alle dovute e prescritte cure sanitarie all Alba Dog. Speriamo che i cani sopravvissuti a questo orrore possano quanto prima riprendersi”.