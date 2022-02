Bloccati nella neve a 2000 metri di quota durante un’escursione

Bloccati sul Terminillo. Dove essere un fine settimana all’insegna della natura e dell’escursionismo per due 50enni di Roma, che avevano deciso così di cimentarsi in una escursione in montagna. E, infatti, la bella giornata aveva favorito quell’idea, da tempo meditata. Ma non tutto è filato per il meglio: i due si sono trovati bloccati a 2000 metri di quota, tra la neve e il freddo, con difficoltà a rientrare. Momenti concitati, la paura era quella di non potercela fare. Inoltre, il freddo non aiutava di certo la ritirata verso casa. Non riuscendo più a tornare giù, a valle, è stato necessario chiamare i soccorsi.

Bloccati a 2000 metri

E’ successo nella giornata di ieri, presso il Monte Terminillo, parte del gruppo montuoso appenninico dei Monti Reatini, posto nel Lazio a circa 32 km da Rieti, due escursionisti romani hanno rischiato di rimanere bloccati. Successivamente, sono stati raggiunti da una squadra del Soccorso Alpino nei pressi della vetta, imbragati legati e portati a valle in conserva. Sul posto, a supporto delle operazioni, anche gli uomini della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, intervenuti anche con un elicottero.