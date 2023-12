Bolletta da oltre 15mila euro: anziana ha un malore e muore

E’ morta la vigilia di Natale Caterina Giovinazzo, la donna di 88 anni ricoverata in ospedale a Sanremo dopo aver ricevuto una bolletta dell’acqua da 15.339 euro, per un errore poi ammesso da Iren. Si era trattato infatti di un’erronea lettura del contatore sulla bolletta del periodo agosto-ottobre, pervenuta alla banca il 14 novembre scorso e automaticamente pagata dall’istituto di credito.

L’anziana morta pochi minuti dopo aver ricevuto la bolletta

La famiglia dell’88enne chiede che venga fatta chiarezza sulla vicenda: l’anziana si sarebbe infatti sentita male pochi istanti dopo che la nuora le aveva letto i dati della bolletta. Era stato in seguito appurato che il consumo massimo dell’abitazione dell’anziana era di pochi metri cubi per un corrispettivo di 55 euro.

“E’ con grande sconcerto che apprendiamo della drammatica vicenda legata all’errore della bolletta dell’acqua che ha portato al malore e poi alla scomparsa di Caterina Giovinazzo, la pensionata di 88 anni di Camporosso. L’invio di una bolletta dell’acqua dall’importo di 15 mila euro ad una persona anziana, in realtà di 55 euro, non può essere derubricato solo come mero errore”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli.

Le parole di Angelo Bonelli

“Le multiutility hanno il dovere, prima di inviare bollette a casa delle famiglie, di verificare la presenza di errori perché questi possono avere conseguenze serie e ripercussioni gravi sulla vita delle persone. Quello che è accaduto – ha ribadito – è gravissimo e per questo chiedo al governo, in un’interrogazione, di verificare il comportamento della multiutility in oggetto e affinché vengano riveduti e corretti i meccanismi che regolano l’emissione delle bollette e i processi di addebito automatico sui conti dei cittadini. E’ bene ricordare che le famiglie italiane hanno pagato bollette raddoppiate, che hanno consentito extraprofitti miliardari a societa’ energetiche e multiutility”, ha concluso.