Bollettino Covid Lazio, i dati di oggi mercoledì 28 settembre: contagi, situazione negli Ospedali, decessi, i dati dalle Asl

Aggiornamento quotidiano con il bollettino Covid riferito alla giornata di oggi, mercoledì 28 settembre. Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 3.209 nuovi casi positivi (-549 rispetto al precedente aggiornamento) a fronte di circa 17.800 tamponi. Il rapporto positivi/tamponi è pertanto al 18% mentre i casi a Roma sono a quota 1.558.

La situazione negli Ospedali del Lazio

Nel Lazio la percentuale dei posti letti occupata da pazienti Covid in terapia intensiva è pari al 3% mentre quella nei reparti ordinari (non gravi) è al 6%. In tutto i ricoverati sono 375, mentre 25 quelle ricoverate in terapia intensiva. Due i decessi sopraggiunti nelle ultime 24 ore, più di 12mila quelli registrati da inizio pandemia. In tutto sono invece oltre 40mila i casi attualmente positivi in Regione

I dati dalle Asl

Ecco il dettaglio che arriva direttamente dalle Asl sul territorio della Regione Lazio: