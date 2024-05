Bomba day a Viterbo, la diretta: “Suonano le sirene, iniziata la bonifica” | LIVE

Bomba day a Viterbo, ci siamo. Oggi, martedì 7 maggio 2024, è il giorno in cui l’ordigno bellico sarà disinnescato dagli artificieri dell’Esercito Italiano. Disposta una maxi evacuazione della popolazione: istituita anche una zona rossa per svolgere le operazioni in sicurezza, la diretta.

E’ arrivato il “gran” giorno a Viterbo. Oggi è scattata la maxi operazione che porterà al disinnesco di “Lady Rose”, ovvero il maxi ordigno – ribattezzato con il nome della patrona cittadina – dal peso di circa 2.000kg risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto nelle settimane scorse durante alcuni lavori di scavo. Circa 36.000 i cittadini interessati dall’evacuazione che entro le 9.00 hanno dovuto lasciare le abitazioni portando con sé lo stretto indispensabile. Istituita una zona rossa e predisposte misure anti-sciacallaggio.

Ordigno bellico Viterbo: la diretta delle operazioni. Iniziata alle 10.27 la bonifica

In questa sezione troverete la diretta in tempo reale di quanto sta avvenendo a Viterbo nell’area oggetto delle operazioni dell’Esercito. Ricordiamo che la zona d’evacuazione è stata individuata in un raggio di 1.400 metri dal luogo dove a marzo è stato individuato l’ordigno (in passato soltanto altre sei bombe come questa sono state ritrovate in Italia, ndr). Per oggi sono state chiuse scuole, attività commerciali e strutture sanitarie.

Ore 10.27 – Parte il suono delle sirene. Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno dato inizio alle operazioni di bonifica.

Ore 9.25 – Le sei navette istituite dagli Enti hanno terminato gli spostamenti delle persone che si sono presentate ai 24 punti di raccolta per raggiungere i tre centri di accoglienza.

Ore 9.00 – Il Sindaco, in compagnia di personale dell’Esercito, ha parlato in diretta su Rai News. Qui l’intervento: https://www.facebook.com/reel/3676162462703312

Ore 8.30 – Ordigno bellico in sicurezza. In attesa delle operazioni di bonifica da parte degli artificieri dell’Esercito Italiano.

Ore 6.30 – Tra pochi minuti avrà inizio la sospensione programmata dell’energia elettrica per le utenze ricadenti nel raggio di 500 metri dal punto di stazionamento dell’ordigno. Si raccomanda di non utilizzare gli ascensori e prestare attenzione ai cancelli elettrici.

Ore 06.10 – Ordigno bellico, iniziate le operazioni per l’evacuazione della popolazione ricadente nella zona rossa.