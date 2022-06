Bonus di 200 euro per disoccupati e stagionali a ottobre: ecco come fare domanda

Il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochissimo ilquello tanto atteso da milioni di italiani, verrà erogato. I più fortunati, i dipendenti, i pensionati, i lavoratori domestici (che devono presentare la domanda entro il 30 settembre) e i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza lo riceveranno a luglio, altri dovranno aspettare l’autunno per incassare i soldi. Sì, perché l’Inps con l’ennesima circolare ha chiarito le modalità di erogazione del contributo una tantum, un ‘aiuto’ messo a punto dal Governo per stare al fianco degli italiani, quelli con redditi fino a 35.000 euro.

Bonus 200 euro anche per pensionati e disoccupati: ecco quando arriva

I titolari di Naspi, Dis-Coll, i beneficiari di disoccupazione agricola ed ex indennità Covid 2021, ma anche i lavoratori di altre categorie, come collaboratori e stagionali, potranno ottenere il bonus di 200 euro. Non a luglio, ma a ottobre, sempre presentando la domanda (con data di scadenza il 31 ottobre). L’Inps, nella circolare, ha spiegato che il contributo spetta ai titolari di uno o più rapporti di lavori, ai quali va il diritto dell’esonero contributo dello 0,8%, che è previsto per i redditi fino a 35.000 euro lordi annui.

I lavoratori dovranno firmare un modulo, una sorta di autodichiarazione da presentare al datore: nel documento dovranno dichiarare di non essere titolari di trattamenti pensionistici, di Reddito di cittadinanza e di accompagnamento alla pensione.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO

Chi deve presentare la domanda ed entro quando

I dipendenti pubblici non devono presentare necessariamente l’autodichiarazione perché i servizi di pagamento delle retribuzioni sono gestiti dal sistema informatico del Mef (Ministero dell’Economia).

Discorso diverso, invece, per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli stagionali a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, gli autonomi occasionali senza partita Iva, gli iscritti al Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021 (sempre con reddito non superiore a 35.000 euro), gli incaricati di vendite a domicilio: loro avranno tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda all’Inps. Per i lavoratori domestici, quelli assicurati presso la Gestione dell’Inps, i moduli dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre.

Il calendario dei pagamenti: tutte le date

L’Inps, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato il calendario dei pagamenti: