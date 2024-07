Borseggiatori alla Stazione Termini, donna aggredita sulle scale mobili: nella cadute si rompe il piede

Donna aggredita dai borseggiatori alla Stazione Termini, un pugno la fa svenire sulle scale mobili per accedere alla banchina di Laurentina

Non si esaurisce la furia dei borseggiatori a Roma, colpendo nuovamente alla Stazione Termini. Una donna è stata aggredita nelle ore scorse dai ladri, che l’hanno colpita nei pressi delle scale mobili di collegamento alle banchine della Metro B. La dona avrebbe ricevuto un colpo molto forte dai delinquenti, che l’avrebbero fatta svenire e cadere in maniera scomposta per terra: una situazione che le ha procurato diverse ferite, tra cui la rottura del piede.

I borseggiatori colpiscono ancora alla Stazione Termini di Roma, ferita una donna

La storia viene raccontata dai consiglieri di Forza Italia a Roma, Caterina Benetti e Matteo Bruno. Vittima dell’aggressione è stata la signora Orsola Larocca, dirigente locale del partito forzista e attuale responsabile del progetto Azzurro Donna nell’VIII Municipio capitolino. Un pestaggio in piena regola, come quella toccata pochi giorni fa a Mattia: un ragazzo oncologico di trent’anni, picchiato selvaggiamente sulla banchina della Metro B mentre si recava a sostenere la seduta di chemioterapia.

L’aggressione sulle scale mobili della Metro B

Cicalone, WeAre Roma, Mattia, la signora Larocca. La lista delle persone aggredite dai borseggiatori, sudamericani e nomadi, si allunga con il passare dei giorni. La storia di Orsola accade a pochi giorni di distanza dalla vicenda di Mattia, con la donna impegnata a prendere la Metro B dalla Stazione Termini per tornare probabilmente a casa. Un’aggressione inaspettata l’attenderà alle scale mobili, cambiandole i piani per la giornata e costringendola alle cure del Pronto Soccorso.

La donna stava per scendere con le scale mobili verso la banchina in direzione della Laurentina, quando un colpo l’avrebbe raggiunta al corpo e fatta svenire nel giro di pochi istanti. La risvegliano alcuni pendolari, che avevano visto la scena e soprattutto la rovinosa caduta a terra. Fatta portare al Pronto Soccorso, i medici hanno rilevato fratture multiple al piede conseguenti alla caduta scomposta dopo il colpo subito. La donna ha denunciato l’episodio di violenza ai Carabinieri, con le indagini che proveranno a individuare i responsabili.