Borseggiatori Ostia, pestato per una collanina: torna la paura davanti al Luna Park

Borseggiatori aggrediscono un ragazzo a Ostia per rubargli la collanina: la vicenda vedrebbe protagonisti una gang magrebina

Torna la paura dei borseggiatori a Ostia. Vittima questa volta un giovane adolescente, che ieri nel tardo pomeriggio si stava recando nella zona del Luna Park. In prossimità del parcheggio pubblico davanti alla struttura, un gruppo di ladruncoli lo avrebbe pesantemente aggredito, arrivando a pestarlo di botte con l’intento di rubargli la collanina dal collo. Un pestaggio avvenuto davanti agli occhi delle persone presenti su piazza della Stazione Vecchia e bloccato dal tempestivo intervento dei vigili della Polizia Locale di Roma Capitale.

Ragazzo picchiato e derubato davanti al Luna Park di Ostia

La vicenda si è svolta ieri pomeriggio intorno alle 18:30, quando un ragazzo ha attraversato la strada su piazza della Stazione Vecchia per raggiungere la fermata dell’autobus davanti al Luna Park. Probabilmente si trovava insieme a una ragazza, quando il 14enne è stato improvvisamente aggredito da un gruppo di ragazzi. Si tratterebbe di gang di magrebini e italiani di seconda generazione, peraltro già nota per episodi di furto e aggressioni nella zona di Lido Centro. I ladri avrebbero puntato la collanina al collo del giovane, picchiandolo selvaggiamente e strappandogli poi l’accessorio una volta che il ragazzo era stordito dalle percosse.

La scena davanti ai cittadini che si trovavano a Piazza della Stazione Vecchia

I ladri non si sarebbero fatti problemi a picchiare in pubblico il giovane, pur sapendo di essere visti da diversi cittadini e le persone sedute al tavolo del vicino bar. In un primo momento, il pestaggio sembrava una “scazzottata” tra giovani adolescenti. Quando i ladri hanno cominciato a infierire coi calci sul corpo del ragazzo a terra, si è compreso come dietro la vicenda ci fosse qualcosa di ancora più grave.

Le condizioni della vittima dopo il pestaggio

I primi che hanno prestato soccorso al ragazzo, hanno visto come il 14enne fosse pesantemente tumefatto nell’area del volto. Una situazione che ha richiesto l’intervento del 118, con il giovane trasportato pochi minuti dopo presso l’Ospedale Grassi di Ostia. Sulla vicenda, stanno indagando le forze dell’ordine: per ricostruire l’identità degli aggressori, potrebbero tornare utili le registrazioni della videosorveglianza nella zona.