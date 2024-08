Borseggiatrici a Roma, effetto Polmetro: le ladre si spostano sulla Metro B

Le borseggiatrici si spostano sulla linea metropolitana di Roma: con la Polmetro, in azione sulla tratta della Metro B

Nonostante si entrata in vigore la Polmetro da qualche giorno, ancora torniamo a parlare di borseggiatrici e borseggiatori all’interno delle Metro di Roma. La divisione delle forze dell’ordine per treni o metro, al momento, non sembra far desistere l’azione criminale dei ladruncoli di etnia nomade o sudamericana tra la Metro A e B. Si registra, tutt’al più, un aumento dei ladruncoli lungo la tratta della Metro B e B1, come peraltro hanno registrato anche diversi pendolari.

Le borseggiatrici si spostano sulla Metro B di Roma per aggirare i controlli della Polmetro

Le forze dell’ordine hanno un immenso scoglio da affrontare, considerato come sulle Metro di Roma sono molteplici i gruppi legati alla criminalità organizzata a operare nel settore degli scippi. Proprio il vasto numero di ladri in azione, coadiuvato a riforme giudiziarie che avvantaggiano questi malviventi, rischia di non contrastare efficacemente queste realtà criminali attive sui mezzi pubblici capitolini.

Come denuncia Roma Fa Schifo sulla propria pagina Facebook, le borseggiatrici rimangono ancora le regine delle linee metropolitane capitoline. Secondo il blog, avrebbero solo spostato il raggio d’azione per i propri furti, interessandosi principalmente d’individuare vittime e turisti sulla linea della Metro B.

Le ladre sulla seconda linea metropolitana della Città Eterna

Sembra di essere tornati, almeno da qualche giorno, nel 2013. Borseggiatrici che non operavano solo alla Stazione Termini, ma agivano costantemente anche tra le stazioni di Porta San Paolo, Circo Massimo, Colosseo e Castro Pretorio. Tutto ciò, utilizzando un centro nevralgico di azione ancora oggi non adeguatamente sorvegliato abbastanza: la banchina della stazione Cavour in direzione Termini.

Dopo 11 anni, le borseggiatrici ripartono da qui, anche se ufficialmente non avevano mai abbandonato questo terreno di caccia. Anzi, negli anni – come avevamo scritto in passato anche su Il Corriere della Città – si erano estese con colpi anche nel quadrante dell’Ostiense (Garbatella, Basilica San Paolo e Marconi), oltre alle stazioni della Metro B nella zona dell’Eur.