Botte a Roma, calci e pugni sull’autobus in corsa: una persona ferita nella violenta lite

Botte all’interno di un autobus a Roma: Polizia di Stato interviene sulla linea “69” all’altezza del Foro Italico.

Attimi di paura all’interno di un autobus a Roma. La vicenda si è svolta ieri nel tardo pomeriggio, con una lite che sarebbe sfociata in violenza tra due persone che stavano usufruendo del servizio di trasporto pubblico nel territorio della Capitale. Forse uno sguardo e dopo una parola di troppo, avrebbero fatto esplodere un violento diverbio tra due utenti del servizio: una situazione che, dalle parole, presto sarebbe sfociata in una violenta colluttazione.

Violenta litigata dentro l’autobus a Roma

Erano le 18 di ieri, quando alcuni pendolari della linea “69” hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine a bordo dell’autobus di Atac. La lite sarebbe esplosa tra alcuni cittadini che viaggiavano all’interno del mezzo, mentre il veicolo si trovava nei pressi della zona del Foro Italico di Roma. Una situazione di grande paura, dove l’autista dell’azienda addetta al trasporto pubblico capitolino ha dovuto obbligatoriamente fermare la corsa.

L’intervento delle forze dell’ordine sotto il Foro Italico

Secondo le testimonianze delle persone, come riportato da TerzoBinario, alcuni cittadini hanno provato di forza a separare i litiganti ed evitare che si picchiassero selvaggiamente all’interno dell’autobus. Immediato l’arrivo della Polizia di Stato, che sul posto ha potuto compiere i riconoscimenti dei due soggetti litiganti. Uno di loro ha richiesto l’ausilio dell’ambulanza, per un taglio procurato probabilmente da un pugno sferrato all’altezza del viso.

I paramedici, intervenuti fuori dall’area dove l’autobus si era fermato in sosta, hanno prestato soccorso alla persona ferita nel violento diverbio: per il soggetto è stato ritenuto necessario il trasferimento in ospedale, con lo stesso che è stato trasportato in codice giallo presso la struttura del Policlinico Gemelli. Sulla vicenda, gli agenti della Polizia di Stato stanno provando a ricostruire le dinamiche che hanno innescato la lite: tutto sembrerebbe essere partito per futili motivi.