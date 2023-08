Botte tra noleggiatori di barche a Ponza: ferita una ragazza

Lotta all’ultima barca in quel di Ponza, dove i noleggiatori si sono dati guerra per affittare un giro turistico dell’isola in più della concorrenza. È la situazione che ogni giorno vivono i barcaioli dell’isola, che da buoni imprenditori turistici cercano di portarsi dalla loro parte quante più persone possibile durante la giornata. In una giornata particolarmente gremita di persone, oggi la lotta alla concorrenza non si è fatta solamente sui prezzi dei giri in barca, ma anche arrivando a schiaffi in faccia.

Botte tra i barcaioli di Ponza

Vuoi fare un giro sulle coste di Ponza? Chiedi ai barcaioli. Vuoi arrivare a vedere l’isola di Palmarola? Chiedi sempre a Loro. Idem per arrivare alla famosa spiaggia ponzese del Frontone. Ogni giorno è una guerra aperta tra i noleggiatori di barche, che in queste ore sono arrivati anche alle mani per accaparrarsi una manciata di clienti. Con giri turistici che vanno dai 25 ai 30 euro, qui non ci si fa scappare nemmeno un cliente. Pronti a tutti per trattenerli, anche arrivare alle mani davanti agli occhi allibiti dei turisti.

La scazzottata tra barcaioli ponzesi

Tutto inizia dalle accuse di un noleggiatore verso il collega, che però opera per un’altra realtà imprenditoriale. A quest’ultimo, l’uomo contesta di lavorare in maniera abusiva e soprattutto senza licenze. Accuse che, soprattutto davanti a una banchina portuale gremita di turisti, il marinaio non lascia cadere nel nulla. Dopo le parolacce e le minacce, ne parte una zuffa, con entrambi i barcaioli si cercano con pugni e schiaffi.

Nella lite, ferita una ragazza

Tra i due litiganti, ormai arrivati alle mani, si frappone una ragazza per dividerli. Tutto lascia presumere come non fosse una turista, ma bensì una donna legata sentimentalmente a uno dei marinai coinvolti nel violento litigio. La donna, forse inavvertitamente, riceve una manata sul viso, cadendo per terra e riportando delle leggere abrasioni. Nulla di grave, ma dimostra come davanti al business certi marinai non guardano in faccia a nessuno.