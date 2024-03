Brutta disavventura per Ciro Immobile e Jessica Melena: ecco cos’è successo

Brutto episodio per le vie di Roma: la disavventura ha visto protagonista il giocatore Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena.

Un vera e propria aggressione nei confronti di Ciro Immobile e la moglie, Jessica Melena. Anche questo è successo nella giornata delle dimissioni di Maurizio Sarri, con il capitano della Lazio nuovamente vittima degli attacchi hater. Ad aggredirlo un tifoso laziale nella zona nord della Città Eterna, mentre il giocatore si trovava in macchina con la propria consorte e soprattutto il figlio Mattia, di appena 4 anni.

La disavventura di Ciro Immobile e Jessica Malena

Tutto nasce dagli attacchi verso Ciro Immobile, che negli ultimi giorni stanno prendendo sempre più vita sui social network. Quello accaduto nel quartiere Fleming, dove peraltro abita il giocatore, è un’estrema conseguenza sul clima d’ostilità che sta circondando il capitano della Lazio.

Secondo i fatti e le testimonianze sulla vicenda, il giocatore stava rientrando dal centro sportivo di Formello con Jessica Melena e Mattia. Una giornata non semplice, culminata con un episodio gravissimo ai suoi danni. Un tifoso biancoceleste, di quelli fortemente infuocati contro la squadra e la società, avrebbe riconosciuto Immobile al volante della propria auto. Qui lo avrebbe avvicinato, urlando una serie di gravissimi insulti alla sua persona.

L’attacco alla moglie di Ciro Immobile

Il tifoso “testa calda” della Lazio, nella sua crisi di rabbia, non ha risparmiato gli insulti anche per Jessica Melena. La moglie di Immobile era seduta sul lato passeggero, quando si è trovata vittima dell’hater del marito e riempita di gravissimi insulti sulla sua persona. Tutto accaduto davanti agli occhi del piccolo Mattia, rimasto scioccato da quelle brutte parole e soprattutto quell’immotivata violenza verso i propri genitori.

L’ennesimo strappo tra Ciro Immobile e la città di Roma

Se Immobile stava valutando l’addio alla Lazio a partire da Giugno, forse questo episodio farà trarre una netta convinzione sulle motivazioni per lasciare Roma e la maglia biancoceleste. Pur rimanendo una leggenda per questa società, essendo il più grande marcatore laziale con 206 gol, la riconoscenza non fa parte di tutte le tifoserie. Tra cali di forma, l’avanzare dell’età e un grave incidente automobilistico, una parte della tifoseria biancoceleste non ha perdonato le cattive prestazioni sportive del proprio centravanti.

Si possono contestare le prestazioni di giocatori e società, ma non in questa maniera così violenta. Immobile potrebbe annunciare l’addio alla maglia biancoceleste tra pochi giorni come tra qualche settimana, in uno strappo con la Città Eterna e la sua tifoseria molto probabilmente immeritato. Dopotutto, lui nei giorni scorsi accennava: “Nel caso andassi, lo farei per lasciare un bel ricordo alla tifoseria”.