Buone notizie nel Lazio: in calo ricoveri, decessi e casi. D’Amato: ‘La strada è quella giusta’

Buone notizie nel Lazio, dopo settimane, e finalmente dati incoraggianti. Su un totale di 101.888 tamponi, infatti, nelle ultime 24 ore si sono registrati 12.201 nuovi casi positivi (-462 rispetto a ieri). Sono 14 i decessi, 2.122 i ricoverati e 204 le terapie intensive occupate. Ancora tanti, e per fortuna, i guariti: 10.148 nelle ultime ore.

“Il rapporto tra positivi e tamponi è all’11%. I casi a Roma città – ha spiegato D’Amato – sono a quota 6.386. Oggi in calo casi, decessi e ricoveri. Sono segnali incoraggianti perché siamo sulla strada giusta’.

Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl

– Asl Roma 1: sono 2.273 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 2: sono 2.439 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 3: sono 1.674 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 4: sono 324 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 5: sono 1.085 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 6: sono 1.379 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

I dati nelle province

Nelle province si registrano 3.027 nuovi casi:

– Asl di Frosinone: sono 942 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl di Latina: sono 1.243 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. – Asl di Rieti: sono 275 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. – Asl di Viterbo: sono 567 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Vaccini nel Lazio

Nel Lazio, come si legge nel bollettino odierno, è stata superata quota 12,5 milioni di somministrazioni di vaccino: di queste 3,4 milioni sono dosi di richiamo, pari al 70% della popolazione adulta. E’ stato raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il 91% degli over 12 sempre in doppia dose.