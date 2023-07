Bus a fuoco, paura sulla linea aeroporto – stazione di Ciampino

Ancora mezzi pubblici da incubo nel territorio di Roma e della sua Provincia. Oggi, infatti, alle porte della Capitale è andato in fiamme l’ennesimo autobus dell’anno. Fiamme si sarebbero levate dal vano motore di un bus, che in quel momento vedeva numerosi utenti a bordo oltre che all’autista. Una situazione dove, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma che lascia qualche perplessità sullo stato delle vetture per il trasporto pubblico nella nostra Provincia.

Autobus in fiamme nei pressi dell’Aeroporto di Ciampino

Ad andare in fiamme intorno all’ora di pranzo di oggi, la navetta su ruote che svolge il percorso di collegamento tra l’Aeroporto di Fiumicino e la stazione del Comune nella provincia di Roma. Il bus era da poco partito dallo scalo aeroportuale, quando in una delle strade principali della città ha cominciato a emanare fumi dai locali dov’era posizionato il motore, tra il panico degli utenti a bordo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’autista del mezzo ha subito chiamato i Vigili del Fuoco, che nel giro di venti minuti è riuscita a domare l’incendio nel mezzo ed estinguere le fiamme scongiurando feriti. La segnalazione dei problemi del mezzo è partita, da parte dello stesso guidatore, intorno a mezzogiorno. La Polizia Locale di Ciampino, insieme ai mezzi di soccorso, si è presentata sul posto a partire dalle 12.15.

Il tardivo intervento della Polizia Locale di Roma

Per vedere sul posto anche la Polizia Locale di Roma Capitale, chiamata ad aiutare nella gestione del traffico vista la posizione geografica di Ciampino, si è dovuto aspettare più di 40 minuti. Gli agenti romani si sarebbero presentati sul posto intorno alle 12.50, quando l’incendio fortunatamente era già estinto e soprattutto le Forze dell’Ordine avevano risolto le varie criticità emerse con le congestioni del traffico dovute all’incidente. Situazioni tutte risolte nel giro di mezz’ora di interventi mirati al ripristino della viabilità.

Foto: Polizia Locale Ciampino