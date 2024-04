Cadavere di un ragazzo trovato in spiaggia

Macabro ritrovamento oggi in spiaggia. Il corpo senza vita di un ragazzo è stato rinvenuto sulla costa: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i sanitari del 118, e i Vigili del Fuoco. Gli aggiornamenti.

Si cerca di far luce sul ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia di Quartu Sant’Elena, sul litorale della Sardegna. La vittima, secondo le prime informazioni disponibili, avrebbe circa 30 anni. Sul posto, l’allarme è scattato alle prime luci dell’alba di oggi domenica 28 aprile 2024, sono giunte le forze dell’ordine unitamente ai sanitari del 118. Per il ragazzo però non c’era già più nulla da fare. Indagini in corso.

Cadavere nella spiaggia di Margine Rosso a Quartu

La scoperta è stata fatta a metà della spiaggia del Poetto di Cagliari dalle forze dell’ordine. Secondo quanto riferiscono i media locali tra cui L’Unione Sarda la scomparsa di un ragazzo di 30 anni era stata segnalata ieri sera, con i suoi effetti personali trovati in spiaggia al Margine Rosso. Da lì erano quindi scattate le ricerche coordinate dalla Capitaneria di Porto, anche con l’ausilio di mezzi aerei.

Stamattina però è arrivata la tragica notizia con l’individuazione del corpo del 30enne. Il cadavere, forse sospinto dalle onde, è stato trasportato nella zona dell’ex Ospedale Marino, al Poetto di Cagliari come detto. Giallo sulle cause della morte: sarà ora la probabile autopsia a svelare le cause esatte del decesso.

Articolo in aggiornamento ricarica la pagina