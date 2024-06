Cadavere in una risaia: mistero sulle cause della morte

Un uomo di circa 35 anni è stato trovato cadavere in una risaia, nella serata di ieri, lunedì 10 giugno. Un mistero sul quale stanno indagando i Carabinieri che, al momento, possono contare su pochi dettagli per poter ricostruire la dinamica dell’accaduto. A parte l’età approssimativa, non si conosce l’identità dell’uomo che non aveva documenti con sé.

La ferita alla testa

Il rinvenimento, poco dopo le 20 di ieri, in una zona di aperta campagna, accanto a un traliccio dell’alta tensione in località Zibido San Giacomo, a Milano. Gli investigatori, supportati dall’intervento del medico legale, hanno potuto constare solo che il 35enne aveva una ferita alla testa. Ma, finora, gli investigatori non hanno formulato ipotesi sulle cause della morte. Gli inquirenti, per ora, non sembrano poter escludere alcuna pista.

Si indaga sulle cause del decesso

Una morte che apre una serie di interrogativi, primo tra tutti le cause del decesso. E alcune risposte sul caso che sembra avere i contorni di un giallo, dovrebbero arrivare già al termine dell’esame autoptico che la magistratura disporrà, probabilmente, già nella giornata di oggi, mentre i militari indagano ancora per risalire all’identità dell’uomo che resta tuttora sconosciuta.