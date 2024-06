Cadavere trovato in strada, sul corpo segni d’arma da taglio

Cadavere trovato in strada nella località di Angri: sul corpo dell’uomo presenti numerosi segni d’arma da taglio

Un corpo senza vita trovato in strada ad Angri, nella Provincia di Salerno. E’ il triste ritrovamento effettuato da alcuni residenti della zona, che hanno subito avvertito i Carabinieri. La scena trovata dai militari era agghiacciante: oltre al cadavere, la salma era immersa in una pozza di sangue. Sul posto si stanno effettuando ancora i rilievi, anche se tutto lo scenario lascerebbe presumere a una tragica fine per omicidio.

Il cadavere trovato in strada a Salerno

Secondo la prima ipotesi preliminare, l’uomo potrebbe essere morto dopo un’accesa lite. Litigio che sarebbe nato in seno alla movida di Angri, degenerato poi nel più tragico degli epiloghi. La vittima sarebbe stata accoltellata in piena notte, forse intorno alle 3 e in concomitanza alla chiusura dei locali, con diversi colpi che lo avrebbero raggiunto su tantissime aree del corpo. Coltellate che avrebbero procurato ferite profonde e il conseguente decesso per dissanguamento.

Le indagini sulla persona uccisa

Nonostante siano passate poche ore dall’omicidio, la collaborazione tra Carabinieri e Procura di Nocera Inferiore ha permesso di raccogliere numerosi elementi sul caso. L’uomo era tossicodipendente, in un elemento che potrebbe portare sul binario di un delitto per una regolazione di conti su debiti di droga o gestione delle piazze di spaccio locali. Entro la fine della giornata, potrebbe avvenire l’autopsia sul corpo dell’uomo: al momento la salma è stata trasportata all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

L’esame potrebbe delineare diverse situazioni. Oltre alla precisa ora del decesso e gli oggettivi danni riportati dal corpo, potrebbe stabilire anche una precisa tipologia di arma che l’ha ucciso e chiudere ulteriormente il cerchio attorno alla vicenda. Al momento rimane aperta ogni pista sul caso di omicidio, con i risultati sulla salma che sono attesi per i prossimi giorni e potrebbero garantire degli interessanti sviluppi investigativi.