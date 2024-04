Cade dalla scala mentre fa giardinaggio: elitrasportato al Gemelli

Incidente domestico ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma: uomo cade dalla scala mentre fa giardinaggio in casa.

Brutto incidente domestico per un pensionato che stava svolgendo del giardinaggio in casa. La persona, per curare le piante nella sua abitazione, si era arrampicato su una scala molto alta: qui, forse per un passo falso o uno sbilanciamento, lo ha fatto cadere nel vuoto per diversi metri. Anche per l’età avanzata dell’uomo, la situazione è apparsa subito gravissima ai sanitari: un caso clinico che ha necessitato l’elitrasporto in un ospedale di Roma per gli interventi necessari.

Pensionato cade dalla scala mentre fa giardinaggio

La vicenda è accaduta nel Comune di Anguillara Sabazia. Qui un signore di 75 anni stava svolgendo delle attività di giardinaggio nel tardo pomeriggio di ieri, quando improvvisamente è caduto dalla scala. Secondo i riscontri dei sanitari, l’uomo sarebbe volato giù da un’altezza di almeno 3 metri. I primi a prestare soccorso all’uomo sono stati i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che vedevano le sedi delle proprie centrali a pochi passi dalla casa dell’uomo.

L’intervento dell’elisoccorso presso Anguillare Sabazia

La situazione è apparsa subito drammatica, con l’uomo che probabilmente aveva fratture multiple sul corpo e probabilmente aveva battuto la testa per terra. Giunti i paramedici del posto, hanno chiesto il trasferimento dell’anziano in un centro specializzato di Roma con l’elisoccorso: la persona è stata quindi trasportata presso la struttura del Policlinico Gemelli con l’elicottero intervenuto nelle vicinanze dell’abitazione.

Le condizioni dell’anziano che faceva giardinaggio

L’anziano è arrivato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. I medici avrebbero valutato la situazione come molto grave, escludendo però come la persona sia in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine sulla vicenda, con il fine di capire cosa sia realmente successo al momento della caduta: l’ipotesi più accreditata è quella di un “piede in fallo” dell’anziano uomo, che lo avrebbe fatto ruzzolare giù e poi conseguito al ricovero ospedaliero.