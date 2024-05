Cade giù dalla finestra all’Ospedale di Ostia, mistero attorno alla morte di un anziano: i familiari chiedono la verità

Morte misteriosa all’Ospedale Grassi di Ostia: un’anziano cade giù dalla finestra durante il ricovero. Sulla vicenda indaga la Polizia.

Mistero attorno a un fatto di cronaca nera a Ostia. Un anziano di 81 anni sarebbe caduto giù dalla finestra dell’Ospedale Grassi, morendo dopo poche ore di agonia. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il signore era ricoverato nella struttura sanitaria per dei problemi ai reni: nulla che però facevano presagire delle ulteriori complicazioni di salute e tantomeno il tentativo di togliersi la vita durante la degenza.

Muore cadendo già dalla finestra all’Ospedale di Ostia

I parenti chiedono verità al personale sanitario del Grassi. I parenti della vittima hanno subito denunciato l’episodio alla stazione della Polizia di Stato, come hanno saputo della tragedia con protagonista l’81enne. Familiari che avrebbero provato anche a sentire la versione dei sanitari riguarda il presunto tentativo di suicidio, con lo stesso personale ospedaliero che però, come racconta RomaToday, non si sarebbe reso disponibile a offrire maggiori dettagli inerenti al decesso.

Le ipotesi dietro il suicidio: malasanità o no

Intanto dopo il decesso avvenuto il 30 aprile, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia dell’anziano signore. Il medico legale ha rinvenuto nel corpo dell’uomo un sacchetto, che secondo la perizia però non doveva trovarsi lì: non è chiaro se lo strumento fosse legato al catetere vescicale dell’uomo o avesse altro tipo di funzione sanitaria. Come non è chiaro se il sacchetto abbia provocato eventuali lancinanti dolori alla persona, tanto da spingerlo all’estremo gesto.

L’ultima persona che ha visto l’anziano uomo nell’Ospedale di Ostia

L’ultima persona che avrebbe visto l’anziano, sarebbe stata una vicina di casa che era andata a fargli visita: prima di uscire dalla stanza, la donna avrebbe chiesto ai medici di chiudere la sbarra del letto. Stava bene al momento della chiacchierata. Tutto sarebbe precipitato mezz’ora dopo la visita della vicina, con l’uomo ritrovato in condizioni critiche dopo un volo dalla finestra: inutile la corsa all’Ospedale San Camillo per i gravi traumi riportati, con la persona che è deceduta come arrivata al Pronto Soccorso.