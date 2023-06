Cade in una cavità alle porte di Latina, Vigili del Fuoco salvano la vita a un cavallo

Poteva morire l’animale caduto stamane in un profondo dirupo nella zona della provincia di Latina. Il cavallo, infatti, per ignoti motivi sarebbe scivolato all’interno di un fossato, alto più di quattro metri. Subito sono stati allertati i Vigili del Fuoco, che provenienti dalla Stazione di Terracina, si sono cimentati in questo salvataggio complesso per tirare fuori da quella cavità il ronzino caduto.

Il salvataggio del cavallo nella zona di Latina

Per portare in salvo il cavallo, i Vigili del Fuoco sono dovuti scendere ad almeno quattro metri di altezza nella cavità dov’era precipitato l’animale. L’incidente è occorso nella zona di Lenola, in località di Ambrifi. Per poter compiere il salvataggio, sono arrivate le forze dei Vigili del Fuoco provenienti dal vicino Comune di Terracina, che hanno operato sul posto insieme alla squadra “Drago VF140”.

L’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco

Come scritto sopra, l’intervento per salvare la vita al cavallo è stato molto complesso. Infatti, l’animale era caduto all’interno di un punto delle montagne pontine, scivolando in un cavità tanto profonda quanto stretta. Nonostante ciò, il cavallo finito nel dirupo non ha riportato ferite e tantomeno rotture delle proprie zampe, aspettando in maniera abbastanza tranquilla l’intervento dell’uomo per salvarlo.

Una volta arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco sono entrati nella cavità montana attraverso una scala in legno. Una misura per misurare la profondità di quello strapiombo, ma soprattutto imbracare il cavallo. Operazioni seguite dall’alto da un elicottero dei Vigili del Fuoco, che hanno monitorato l’azione dei colleghi sotto di loro.

L’azione dell’elicottero per salvare il cavallo

In una complessa manovra, lentamente l’elicottero ha sollevato l’animale dal dirupo e lo ha riportato al terreno di appartenenza. Questo, non prima di aver ben legato il cavallo per il volo aereo e soprattutto coperto la testa, in modo da non farlo sbizzarrire nei momenti in cui veniva sollevato dalla cavità.