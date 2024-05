Cade nella piscina vuota in vacanza: il piccolo Rosario muore dopo due settimane di agonia

Bambino muore dopo la caduta in piscina durante la vacanza a Malta: si è spento Rosario, aveva 6 anni e veniva da Catania.

Non c’è stato nulla da fare per Rosario, il bimbo morto per una beffarda caduta in piscina durante la vacanza. La vasca, che in quel frangente era completamente vuota, si è rivelata fatale per il piccolo: trasportato all’ospedale più vicino, i medici hanno provato a tenerlo in vita per due settimane. Tutto fino alla morte cerebrale del bambino, che nell’incidente aveva riportato anche molteplici danni al viso e la testa.

Bambino muore cadendo nella piscina vuota

Come racconta Leggo, Rosario era un bambino originario di Catania, che al momento della morte si trovava in vacanza con la famiglia. L’incidente si è svolto a Malta, dove probabilmente la famiglia era ospite di una villa nella località di Swieqi. Per motivi ancora pienamente d’accertare, il 13 maggio il gravissimo incidente all’interno dell’abitazione: il bambino finisce giù nella piscina dell’abitazione, che però in quel periodo è vuota. Un impatto al pavimento che gli procura molteplici danni sul corpo, in un’agonia che porterà gradualmente alla morte il bimbo di 6 anni.

I soccorsi verso il bimbo

I soccorsi saranno immediati verso il bimbo, nel tentativo di porre soluzione alle gravissime ferite riportate. Il bambino, che aveva avuto l’incidente dopo l’ora di pranzo, verrà ricoverato presso la vicina struttura dell’Ospedale Mater Dei, che dista circa 3 chilometri dalla villa. Un’agonia durata però due settimane, con le macchine che lo tenevano in vita spente nella giornata di ieri dopo l’encefalogramma piatto.

Le indagini sull’incidente

La Polizia di Malta (Pulizija ta’ Malta) sta indagando sulla vicenda, anche se tutto farebbe presuppore sulla fatalità occorsa durante la vacanza: dietro la tragedia potrebbe esserci una svista dei genitori, che comunque si trovavano con il bambino nel momento dell’incidente. Sulla vicenda ha aperto un’inchiesta il magistrato Filippo Farrugia Galea, che proverà a fare piena luce sul decesso del bimbo e capire le esatte dinamiche di questa tragedia.