Cadono calcinacci dal cavalcavia: interrotta la Roma-Lido

Non c’è tregua per i pendolari della Roma Lido. Prima i continui disagi, i treni limitati, gli annunci non pervenuti alle stazioni, ora i calcinacci che cadono dal cavalcavia e, di conseguenza, la circolazione interrotta.

Incendio sulla Roma Lido

E’ di pochi minuti fa, circa venti, l’annuncio di Atac, l’azienda capitolina dei trasporti. Sulla Roma-Lido attualmente la circolazione è interrotta perché i Vigili del Fuoco stanno intervenendo presso la stazione Lido Centro. E’ qui che i pompieri stanno aspettando il personale per staccare la corrente ed eseguire delle verifiche e dei lavori sulla caduta di intonaci e sui lampioni pericolanti.

Quello che è certo è che il tratto è stato momentaneamente bloccato e presto tra i pendolari ci sarà il caos. Con la speranza che tutto rientri il prima possibile. Intanto, sono già in molti sui social a chiedere a gran voce le navette sostitutive perché c’è chi è fermo in stazione e non riesce a tornare a casa.

Atac ha fatto sapere che l’intervento dei Vigili del Fuoco è nell’area esterna alla stazione e che non sarà possibile ‘saltare’ la fermata Lido Centro perché bisogna togliere la tensione alla linea elettrica: presto, assicura l’azienda, ci sarà la riattivazione della tratta.

#info #atac – Ferrovia Roma-Lido circolazione interrotta per intervento dei Vigili del Fuoco presso la stazione Lido Centro #roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) February 16, 2022