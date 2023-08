Caldo ancora da bollino rosso: ecco quando arriva la pioggia con Poppea

Prosegue il caldo da bollino rosso su tutto il Lazio. L’onda di calore sembra non lasciare in pace i cittadini, con le alte temperature che tendono a non placarsi nemmeno nelle ore notturne. Tutti attendono, con ansia, che l’ondata di calura tenda a scemare. Uno scenario possibile già da questo fine settimane, con le piogge che potrebbero essere imminenti soprattutto sulla zona del Litorale Romano.

La fine del caldo da bollino rosso, nel week end arriva Poppea

Dopo la furia di calore sul territorio del Lazio, finalmente dovrebbe arrivare il fresco o quantomeno una leggera rinfrescata del clima. L’ultima onda di calura nel territorio laziale dovrebbe vedere la fine per domenica, quando i venti dovrebbero portare i nuvoloni su tutta la zona regionale. A Ostia è previsto un peggioramento del meteo già da questo weekend, con la giornata di lunedì che potrebbe vedere dei timidi rovesci e un considerevole calo della temperatura.

Il maltempo di fine stagione a Roma

Sulla falsa riga di Ostia, si prospettano le previsioni del tempo a Roma. Anche nel Centro Storico dovrebbe esserci un calo sostanziale della temperatura a partire da lunedì. Questo weekend, secondo le previsioni dei meteorologi, potrebbe essere l’ultimo da “bollino rosso” per l’Estate 2023. Poi da lunedì, con l’arrivo della pioggia, la temperatura cittadina dovrebbe orientarsi intorno ai 25 gradi, con rialzi solo in prossimità del prossimo fine settimana.

La zona Pontina si rinfresca

Leggero calo delle temperature nella zona Pontina. Secondo le previsioni meteorologiche, si prospetta un arrivo del fresco a partire da questo weekend. Sul territorio della provincia di Latina, potremmo immaginare una prossima settimana all’insegna del tempo nuvoloso: le condizioni porteranno piogge, con un calo della temperatura che da 33 gradi scenderà intorno ai 27 gradi.

La pioggia sul territorio ciociaro

Più violento il cambio di tempo sul territorio della provincia di Frosinone. Il clima cambierà direttamente dall’inizio della prossima settimana, quando leggeri rovesci potrebbero arrivare sul territorio da lunedì all’alba di mercoledì mattina. La temperatura dovrebbe aggirarsi, durante la settimana entrante, intorno ai 25 gradi.