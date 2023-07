Caldo pauroso a Roma, ragazzi si tuffano nel Tevere

Per combattere il caldo di Roma, quale migliore soluzione di un bel bagno nell’acqua fresca? Peccato che i ragazzi nel video, immortalati da Welcome To Favelas, abbiano deciso di tuffarsi all’interno delle acque del Tevere. Immortalati nella zona del Centro Storico, i giovani si sarebbero fatti immortalare mentre nuotavano e si rinfrescano con l’acqua dell’inquinatissimo fiume romano.

Bagno nel Tevere per combattere il caldo

Dopo i tuffi nelle fontane storiche della Capitale, c’è chi ha osato bagnarsi nel Tevere. Sono almeno tre i ragazzi colti sul fatto, mentre erano impegnati a farsi il bagno proprio sotto l’Isola Tiberina. I giovani devono essere partiti con l’intenzione di tuffarsi in acqua, tanto da portare addosso il costume da spiaggia. Un bagno che non è passato inosservato, coi cittadini che li hanno immortalati con le videocamere degli smartphone.

Il bagno alle rapide del Tevere

Un giovane, ripreso in un video, si vede all’altezza delle piccole rapide del Tevere, presenti proprio sotto l’Isola Tiberina. Il tratto, che non rende navigabile il fiume nell’area del Centro Storico, sembra dare ottimo refrigerio al ragazzo, che prova anche a nuotare controcorrente. Pur trovando qualche difficoltà per restare a galla, il giovane continua a notare per diversi secondi in quel tratto di fiume.

Rinfrescarsi sotto l’Isola Tiberina

C’è chi nuota e chi invece preferisce un pomeriggio più tranquillo. Quello fatto da due ragazzi, probabilmente turisti stranieri, che hanno preferito solo bagnarsi a mezzo busto nel Tevere. Si vede da lontano una ragazza coi capelli e la carnagione scura, forse sudamericana, che s’immerge nel Tevere con addosso un costume a “due pezzi” di colore bianca. Nel bagno è accompagnata da un uomo, probabilmente anche lui giovane, che s’immerge in prossimità di un’area con sassi fino alla testa. Completamente a mollo, vede sbracciarsi la propria amica – o compagna – nelle acque romane, mentre un cittadino riprende la scena dalla finestra.