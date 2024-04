Calendario scioperi aprile 2024: manifestazioni e sit-in, elenco completo

Circa una decina di scioperi in tutta Italia che interesseranno diversi settori lavorativi, con ricadute anche sulla Capitale.

Il mese di aprile a Roma così come in tutta Italia sarà particolarmente impegnativo per traffico, viabilità e agenda pubblica vista la presenza di un gran numero di scioperi. Dal 5 aprile fino al 26 aprile, in concomitanza con il ponte della Liberazione, si contano almeno una decina di scioperi in tutta Italia che riguarderanno diversi comparti lavorativi e sigle sindacali. Dal primo venerdì del mese diverse le date da segnare in calendario.

– Venerdì 5 aprile 2024: Sciopero del trasporto marittimo

Il rientro dalle vacanze di Pasqua vede braccia incrociate il 5 aprile con lo sciopero indetto Usb Lavoro Privato per il trasporto marittimo. Lo sciopero avrà luogo durante l’intera giornata a livello nazionale e aderiranno le sigle Ancip, Assiterminal, Assologistica, Assoporti, Fise.

– Lunedì 8 aprile 2024: Sciopero Air Dolomiti

L’8 aprile ci sarà uno sciopero di 24 h di Air Dolomiti con, possibili disagi su tutte le tratte.

– Mercoledì 10 aprile 2024: Sciopero cooperative sociali

Il 10 aprile Usb lavoro privato ha proclamato uno sciopero per le cooperative sociali, le società e le associazioni operanti nei settori socio-sanitari-assistenziali-educativi.

– Giovedì 11 aprile 2024: Sciopero generale

Giovedì 11 aprile concorrerà una manifestazione che agiterà tutta Italia, a partire da uno sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil. Le due sigle sindacali, guidate da Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, scenderanno in piazza per chiedere politiche e interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per spronare a una delega fiscale del governo e definire una riforma diversa in ambito fiscale, con criteri più “giusti ed equi”.

Stando a quanto pubblicato sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, lo sciopero durerà 4 ore e sarà plurisettoriale, coinvolgenndo in modo trasversale tutti i settori privati. A tal riguardo, ci saranno disagi anche per la viabilità, con uno stop delle ferrovie dalle 9.01 alle 13, mentre il trasporto pubblico si fermerà per 4 ore e con modalità diverse da città a città.

– Sabato 20 aprile 2024: Manifestazione nazionale per il diritto alla salute

Cgil e Uil torneranno in piazza saranno a Roma sabato 20 aprile “per una grande manifestazione nazionale per il diritto alla salute, a partire dalla difesa e dal rilancio del servizio sanitario nazionale pubblico, dal finanziamento delle leggi sulla non autosufficienza, e dalla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, per una vera riforma fiscale e un aumento reale dei salari”, come hanno annunciato i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

– Venerdì 26 aprile 2024: Sciopero trasporto pubblico locale

Infine il 26 aprile è in programma uno sciopero di 4 ore del personale delle aziende del trasporto pubblico locale. Indetto da Faisa-Confail, rientrano in questa categoria tutti i lavoratori e il personale aderente ad Astra Anava ed Agens.