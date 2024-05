Camion a fuoco sulla Pontina: lunghe code

Mezzo pesante in fiamme in questo momento sulla Pontina, lunghe code in direzione sud. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia e il personale Anas. Tutti gli aggiornamenti.

Disagi e forti rallentamenti in questo momento sulla statale Pontina a causa di mezzo pesante interessato da un incendio. Luce Verde segnala fino fino a 5 km di coda nel tratto compreso tra l’incrocio di Via Strampelli (al Km 34,4) e lo svincolo per l’Ardeatina (Km 38,8) in direzione Latina, in corrispondenza di Ardea. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre del 118, l’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Camion in fiamme sulla Pontina: la situazione in tempo reale

Al momento, secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione, la strada non è stata chiusa. Si circola però – con molte difficoltà – solo sulla corsia di sorpasso.

(Foto in evidenza “I pendolari della Pontina”)